Le jour où Carmelo Anthony a planté 33 points en un quart-temps !

Depuis 2015, c’est Klay Thompson qui détient le record de points inscrits sur un quart-temps : 37 points, dont 18 d’affilée et un sans-faute aux tirs : 13/13 dont 9/9 à 3-points ! C’était face aux Kings. Ce 23 janvier 2008, le « Splash Brother » avait effacé des tablettes George Gervin, mais aussi Carmelo Anthony.

En 2008, face aux Wolves, « Melo » avait planté 33 points dans le seul troisième quart-temps « J’ai vu des bons quart-temps dans ma carrière mais celui est le meilleur de tous » s’exclamera Chauncey Billups, ancien coéquipier de Melo, aujourd’hui coach des Blazers. Un coup de chaud qui avait permis de renverser le cours du match au retour des vestiaires, et de permettre à Denver de s’imposer 116-105 face à des Wolves très mal en point cette année-là.

Un record de 30 ans qui avait été battu deux fois le même soir !

Le record NBA est égalé ce soir de décembre 2008 et il datait de 30 ans. Le 9 avril 1978, lors du dernier match de la saison régulière, George Gervin avait lui aussi réussi à mettre 33 points dans un quart-temps.

En effet, comme Shaquille O’Neal et David Robinson en 1994, George Gervin et David Thompson s’étaient disputés le titre de meilleur marqueur de la ligue lors de la dernière journée de la saison régulière.

Après la performance irréelle de David Thompson (73 points), George Gervin devait marquer 58 points pour devenir le meilleur marqueur de la saison. Il va en marquer 63 dont les fameux 33 en un quart-temps et ainsi battre d’un point le record NBA établi par David Thompson quelques heures auparavant.

Le record de points consécutifs

Doug Moe, coach des Spurs à l’époque de Geroge Gervin, témoin donc de ce match de légende a cru revoir la performance du « Ice Man », quarante ans après. « Cela m’a rappelé des souvenirs car Gervin était en feu. Ils ne pouvaient pas le stopper. Et Melo l’a été ce soir aussi. »

Melo finira la partie avec 45 points (16/29 au shoot) et 11 rebonds. Durant ce moment de folie, il va inscrire 26 points de suite, ce qui est là aussi un record NBA sur un quart-temps. « Je n’avais jamais été comme ça dans un quart-temps » avouera Carmelo Anthony. « Je me sentais bien et je ne peux pas l’expliquer. Mes 3-pts sont rentrés, j’ai bien attaqué le panier et j’ai eu les fautes. C’est un match complet. »

Carmelo Anthony Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 DEN 82 37 42.6 32.2 77.7 2.2 3.8 6.1 2.8 2.7 1.2 3.0 0.5 21.0 2004-05 DEN 75 35 43.1 26.6 79.6 1.9 3.8 5.7 2.6 3.1 0.9 3.0 0.4 20.8 2005-06 DEN 80 37 48.1 24.3 80.8 1.5 3.4 4.9 2.7 2.9 1.1 2.7 0.5 26.5 2006-07 DEN 65 38 47.6 26.8 80.8 2.2 3.8 6.0 3.8 3.1 1.2 3.6 0.4 28.9 2007-08 DEN 77 36 49.2 35.4 78.6 2.3 5.1 7.4 3.4 3.3 1.3 3.3 0.5 25.7 2008-09 DEN 66 35 44.3 37.1 79.3 1.6 5.2 6.8 3.4 3.0 1.1 3.0 0.4 22.8 2009-10 DEN 69 38 45.8 31.6 83.0 2.2 4.4 6.6 3.2 3.3 1.3 3.0 0.4 28.2 2010-11 * All Teams 77 36 45.5 37.8 83.8 1.5 5.8 7.3 2.9 2.9 0.9 2.7 0.6 25.6 2010-11 * DEN 50 36 45.2 33.3 82.3 1.5 6.1 7.6 2.8 2.7 0.9 2.8 0.6 25.2 2010-11 * NYK 27 36 46.1 42.4 87.2 1.5 5.2 6.7 3.0 3.3 0.9 2.4 0.6 26.3 2011-12 NYK 55 34 43.0 33.5 80.4 1.6 4.7 6.3 3.6 2.8 1.1 2.6 0.4 22.6 2012-13 NYK 67 37 44.9 37.9 83.0 2.0 4.9 6.9 2.6 3.1 0.8 2.6 0.5 28.7 2013-14 NYK 77 39 45.2 40.2 84.8 1.9 6.2 8.1 3.1 2.9 1.2 2.6 0.7 27.4 2014-15 NYK 40 36 44.4 34.1 79.7 1.8 4.8 6.6 3.1 2.2 1.0 2.2 0.4 24.2 2015-16 NYK 72 35 43.4 33.9 82.9 1.4 6.4 7.7 4.2 2.5 0.9 2.4 0.5 21.9 2016-17 NYK 74 34 43.3 35.9 83.3 0.8 5.1 5.9 2.9 2.7 0.8 2.1 0.5 22.4 2017-18 OKC 78 32 40.4 35.7 76.7 0.9 5.0 5.8 1.3 2.5 0.6 1.3 0.6 16.2 2018-19 HOU 10 29 40.5 32.8 68.2 0.9 4.5 5.4 0.5 3.2 0.4 0.8 0.7 13.4 2019-20 POR 58 33 43.0 38.5 84.5 1.2 5.1 6.3 1.5 3.0 0.8 1.7 0.5 15.4 2020-21 POR 69 25 42.1 40.9 89.0 0.5 2.6 3.1 1.5 2.1 0.7 0.9 0.6 13.4 2021-22 LAL 69 26 44.1 37.5 83.0 0.9 3.3 4.2 1.0 2.4 0.7 0.9 0.8 13.3 Total 1260 35 44.7 35.5 81.4 1.6 4.6 6.2 2.7 2.8 1.0 2.4 0.5 22.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.