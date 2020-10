Happy Birthday | Les meilleurs dunks d’Eddie Jones

Drafté par les Lakers en 1994 à sa sortie de Temple, Eddie Jones va s’imposer comme l’un des arrières les plus complets mais aussi sous-estimés de la NBA.

Hyper spectaculaire, bon défenseur, et surtout intercepteur de grand talent (le meilleur de la ligue en 2000), il fut trois fois All-Star de suite, entre 1997 et 2000 et il a toujours brillé dans ce match si spécial.

Par la suite, il retrouvera Shaquille O’Neal à Miami en 2005 après une escale à Charlotte. Il finira sa carrière à Dallas en 2008, après 954 matches NBA pour des moyennes plus que correctes : 14.8 points, 4 rebonds, 3 passes et 1.7 interception par match.

Voici une compilation de ses plus jolis dunks pour rendre hommage à un joueur qui, malheureusement, n’a jamais gagné de titre. Toujours échangé au mauvais endroit, au mauvais moment…