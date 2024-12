Une triple amende pour les Rockets

On pouvait s’attendre à ce que la nervosité des Rockets à Sacramento leur coûte cher et la NBA n’a effectivement pas manqué de les sanctionner. Ainsi, Ime Udoka écope de 50 000 dollars d’amende, quand Tari Eason en reçoit une de 35 000 dollars et que celle de Alperen Sengun s’élève à 15 000 dollars.

Pour Ime Udoka, c’est parce qu’il a « confronté » un arbitre en utilisant un « langage inapproprié », en plus de prendre du temps pour quitter le terrain et de critiquer le corps arbitral en conférence de presse.

« Ce sont des fautes évidentes non sifflées, alors qu’elles sont juste devant lui. Ils sifflent des écrans en mouvement très limites et des merdes du genre, mais ils ne veulent pas siffler des trucs évidents qui se passent sous leurs yeux. Il y a plusieurs fautes sur [Alperen Sengun], sur ce drive et sur le layup, mais ils ne sifflent rien. Je lui ai dit de s’acheter des lunettes et d’ouvrir les yeux. Qu’il range sa sensibilité, ses émotions, et qu’il siffle de la bonne façon. C’est juste devant lui et John Goble, ou peu importe qui c’était, le voit et ne siffle pas, donc je le lui fais savoir. »

https://x.com/SeanCunningham/status/1864181302850670610

Pour Tari Eason, c’est parce qu’il a « jeté une serviette » en direction d’un spectateur, en plus de « s’adresser [à lui] de manière inappropriée ». Agacé par ce que lui avait crié ce fan alors qu’il rejoignait les vestiaires, l’ailier a carrément essayé de monter dans les tribunes, avant d’être arrêté par la sécurité et de se calmer.

Pour Alperen Sengun, c’est parce qu’il a également utilisé un « langage inapproprié » en s’adressant à un arbitre de la rencontre.

On se rappelle que, lors de cette défaite des Rockets chez les Kings, mardi soir, Ime Udoka et Alperen Sengun ont été exclus pour leur grosse colère contre l’arbitrage en fin de quatrième quart-temps.