Les Kings ont gardé leur calme face à la nervosité des Rockets

« Il floppe. » De’Aaron Fox a dit et répété, geste à l’appui en le pointant du doigt, ce qu’il pensait à Dillon Brooks, qui lui a répondu avec un petit coup d’épaule. Nous sommes en deuxième quart-temps, Jabari Smith Jr. s’écroule et une faute est sifflée sur le meneur de jeu des Kings. Il agrippe certes le joueur de Houston au début, mais ensuite, ce dernier donne plus l’impression de perdre l’équilibre.

Les arbitres prennent leur décision et c’est alors que De’Aaron Fox, étonné par ce coup de sifflet, se chauffe avec le Canadien puis avec Jabari Smith Jr, qui prendra une faute technique (Malik Monk et Dillon Brooks également). Le ton est monté et le principal intéressé a apprécié.

« Je trouve qu’on a bien répondu. D’habitude, personne ne fait ça contre moi et pour une bonne raison. Je n’ai rien dit après ça », explique De’Aaron Fox. « Les joueurs ne viennent pas me parler, me provoquer normalement. Mais si on vient me chercher, alors on me trouve. »

Les Kings vont terminer la première période, quelques minutes après ce petit moment de tension donc, sur un 11-1 dont 8 points viennent du All-Star. « Quand on lui parle, il est encore plus concentré. Plus d’équipes devraient faire ça », s’amuse Malik Monk.

« On peut se battre sans prendre trois, quatre, cinq ou six fautes techniques ni se faire expulser »

Plus que la réponse du joueur, c’est celle du groupe, qui a su montrer les muscles, ne pas baisser la tête mais aussi maintenir son calme et ne pas entrer dans le jeu des Rockets, que veut souligner Mike Brown.

« Ça s’échauffe et les adversaires nous rentrent dedans. On a réagi comme il le fallait, mais on l’a fait intelligemment », se réjouit le coach des Kings. « C’est comme ça qu’il faut faire. On peut se battre sans prendre trois, quatre, cinq ou six fautes techniques ni se faire expulser. »

Ce sont les Rockets qui vont finir par exploser. Ime Udoka et Alperen Sengun vont se faire expulser après avoir invectivé l’arbitre John Goble en fin de rencontre. Quand Tari Eason, lui, n’était pas loin de monter dans les tribunes pour « s’expliquer » avec un fan…

Une réaction mesurée et calme, plus une victoire : Sacramento a parfaitement négocié cette rencontre prestigieuse, face à une équipe en forme de l’Ouest, et importante pour rebondir après deux revers de suite.

« On est censé être comme ça. Il ne faut pas avoir peur. C’est notre standard : on doit se battre. On l’a fait pendant 48 minutes dans cette partie », juge Mike Brown. « De’Aaron a parlé au groupe à la fin, dans le vestiaire, de notre impact physique, du fait d’avoir joué les uns pour les autres. C’était très bien et on doit continuer ainsi parce que c’est nous ça. C’est ce qu’il a dit. »