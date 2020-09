Quels précédents pour un match de playoffs gagné aux lancers-francs après le buzzer ?

C’est un scénario pas banal. Que des lancers-francs scellent une rencontre, c’est une habitude en NBA. Mais qu’ils soient shootés après le buzzer final et offrent une victoire, c’est déjà plus rare. Surtout en playoffs.

C’est ce qui est arrivé à Jimmy Butler dans ce Game 2 de la demi-finale de conférence contre les Bucks. La star de Miami a donc inscrit deux lancers-francs décisifs, après une faute de Giannis Antetokounmpo. Jimmy Butler s’est présenté sur la ligne alors que le temps réglementaire était écoulé, à 114 partout. Un seul lancer-franc marqué suffisait pour faire gagner le Heat, mais Jimmy Butler a mis les deux.

Il est ainsi devenu le troisième joueur de l’histoire des playoffs à inscrire des lancers-francs décisifs « au buzzer », alors que le chronomètre n’affichait plus aucune seconde à jouer. Il faut d’ailleurs remonter plus de 40 ans en arrière pour trouver la trace d’un tel scénario.

En 1974, Jo Jo White envoie les Braves en vacances

La première fois, c’était le 12 avril 1974, lors du Game 6 d’un match du premier tour entre les Celtics et les Braves (les ancêtres des Clippers). Boston mène 3-2 et résiste à Bob McAdoo (40 points, 15 rebonds). C’est l’intérieur qui avait égalisé à 104 partout dans les dernières secondes, après avoir volé un ballon et terminé au dunk.

C’est encore lui qui contre ensuite la tentative de John Havlicek, puis celle de Jo Jo White, mais il commet une faute sur sa seconde intervention. Le buzzer a retenti et après les deux tentatives de White, le match sera terminé. Le coach des Braves, Jack Ramsey, est furieux et il réclame qu’une seconde soit ajoutée au chronomètre. En vain.

Jo Jo White se présente sur la ligne des lancers-francs pour la première fois de la soirée. Il peut conclure le match et la série en même temps face à un public hostile puisque la rencontre est jouée au Buffalo Memorial Auditorium. Il ne tremble pas et les Celtics l’emportent 104-106.

En 1979, la soirée de folie de Larry Wright

C’est une belle histoire. Le 20 mai 1979, les Bullets et les Sonics se retrouvent pour la revanche des Finals 1978, remportées par Washington.

Pour ce Game 1, c’est le petit (1m85) Larry Wright qui va briller. Il réalise le match de sa vie avec 26 points, son record en playoffs, à 12/18 au shoot. Sous son impulsion, les champions en titre dominent la rencontre.

Mais les Sonics reviennent en dernier quart-temps. Le match est serré (97-97) et comme il est chaud, Larry Wright obtient le dernier ballon. Il manque grossièrement sa tentative, mais les Bullets arrachent une nouvelle touche ligne de fond. Il reste deux secondes à jouer. Le meneur coupe vers le cercle, est servi et tente un layup. Les arbitres sifflent une faute de Dennis Johnson.

Il faut rappeler qu’à l’époque, quand une équipe était dans le bonus et provoquait une faute, elle obtenait un lancer-franc supplémentaire. Larry Wright a donc trois lancers-francs pour faire gagner les Bullets !

Comme Jo Jo White cinq ans avant lui, il arrive sur la ligne des lancers-francs pour la première fois de la soirée. La pression, il le dira lui-même après la rencontre, lui fait manquer le premier mais ensuite, il marque les deux suivants et Washington gagne ce premier match (99-97), avant de finalement s’incliner en cinq manches.