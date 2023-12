Interview Naz Reid : « C’est ma meilleure saison en carrière »

Parce que Naz Reid était pressé de regagner son hôtel avec le premier bus en partance du Paycom Center d’Oklahoma City, il a été compliqué de lui coller le micro sous le nez.

Mais on a insisté, et Basket USA ne pouvait pas manquer l’occasion de discuter, même brièvement, avec Naz Reid, l’une des belles histoires de ces dernières années en NBA. Surtout chez les Wolves, où il est passé du statut de joueur de bout de banc, non-drafté à sa sortie de LSU en 2019, à celui de joueur indispensable, favori des fans, au point même que certains ont donné son nom à leurs chats !

Naz, c’est votre cinquième saison avec Minnesota, est-ce que vous estimez que c’est votre meilleure en carrière ?

Je pense effectivement que c’est ma meilleure saison. Jusqu’à présent, je joue plutôt bien et ça se traduit en chiffres. Il faut continuer dans cette voie.

Vous êtes actuellement très proche du fameux club des « 50-40-90 », est-ce un de vos objectifs de la saison ?

Je ne dirais pas que c’est un objectif. Je pense simplement que je prends les bonnes décisions, je prends les tirs que la défense me donne. Je joue mon jeu, dans le rythme du match, sans essayer de forcer les choses en fait.

Vous êtes désormais connu comme un intérieur qui peut porter le ballon et faire des différences sur son dribble : considérez-vous votre « in & out dribble » comme votre mouvement préféré ?

Pas vraiment. J’ai d’autres mouvements en magasin, mais les défenseurs continuent de tomber dans le panneau. Donc je vais continuer à le faire tant que ça marche [sourire].

Vous jouez davantage en poste 4 depuis l’arrivée de Rudy Gobert dans l’équipe, est-ce une situation que vous préférez, plutôt que de passer des minutes au poste 5 face à des pivots plus lourds ?

Oui, même si ça dépend de qui est en face. Selon le cas, si j’ai un défenseur plus petit face à moi, je vais essayer de l’enfoncer et de jouer dos au panier. À l’inverse, si j’ai un défenseur plus grand ou plus costaud, je vais essayer de l’amener au large, ou de le dépasser en vitesse. Dans tous les cas, ce n’est pas un problème, j’essaye de jouer sur ma polyvalence.

« On n’est pas la meilleure défense de la Ligue par hasard »

Que pensez-vous qu’il faille travailler collectivement pour que votre équipe soit un prétendant légitime au titre dès cette année ?

La constance. On doit être plus régulier. Un soir, on peut être bien en place et réussir un match plein. Et puis le suivant, on se déconcentre et on se désunit. On sait qu’on doit encore travailler là-dessus. On doit être plus constant et fidèle à notre identité.

Justement, qu’est-ce que vous considérez être votre identité cette saison ?

La défense ! On n’est pas la meilleure défense de la ligue par hasard. C’est ce sur quoi on a construit notre succès actuel et il faut donc qu’on garde cette ligne de conduite si on veut aller loin à l’avenir.

Pensez-vous que l’expérience, certes écourtée, des derniers playoffs peut vous propulser encore plus loin cette année ?

Bien sûr ! Si on avait eu tous nos joueurs en bonne santé, on aurait même pu réaliser quelque chose de grand dès l’an passé. Ce n’est que partie remise. On verra ce que ça va donner en fin de saison…

Propos recueillis à Oklahoma City

Naz Reid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIN 30 17 41.2 33.0 69.8 1.1 3.0 4.1 1.2 2.8 0.6 0.7 0.7 9.0 2020-21 MIN 70 19 52.3 35.1 69.3 1.2 3.4 4.6 1.0 2.6 0.5 1.0 1.1 11.2 2021-22 MIN 77 16 48.9 34.3 76.5 1.3 2.6 3.9 0.9 2.2 0.5 1.1 0.9 8.3 2022-23 MIN 68 18 53.7 34.6 67.7 1.1 3.8 4.9 1.1 2.6 0.6 1.4 0.8 11.5 2023-24 MIN 30 22 49.6 40.1 92.9 1.1 3.4 4.5 1.0 1.8 0.7 1.4 0.5 12.6 Total 275 18 50.3 35.4 72.8 1.2 3.2 4.4 1.0 2.4 0.6 1.1 0.9 10.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.