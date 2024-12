Le mythique manoir de Michael Jordan vendu pour 9,5 millions de dollars

Le célèbre numéro 23 qui orne le portail de cette immense propriété Highland Park, dans l’Illinois, va sans doute bientôt disparaître. Il s’agit du manoir de Michael Jordan, construit en 1995, et jeudi, il a trouvé acquéreur pour 9.5 millions de dollars. Soit une baisse de 67% par rapport au prix initial de vente, fixé à 29 millions de dollars en décembre 2013. Dès 2015, le prix de vente avait été divisé par deux avec une estimation à 14.5 millions de dollars.

Cette immense propriété d’environ 3 000 mètres carrés se distingue donc par ce portail orné du numéro 23. À l’intérieur, la maison dispose de neuf chambres, 15 salles de bain complètes et quatre salles d’eau.

Un autre manoir dans l’Utah

Les installations sont exceptionnelles avec un terrain de basket aux dimensions réglementaires, un green de golf, un court de tennis, un fumoir et une piscine à débordement circulaire. On y trouve également une bibliothèque et un garage pouvant accueillir jusqu’à 14 voitures.

Michael Jordan n’y vit plus depuis plusieurs années, et le sextuple champion NBA passe son temps entre la Caroline du Nord, la Floride, mais aussi l’Utah où il possède un autre manoir, tout de pierre et de bois. La surface est plus modeste avec 900 mètres carrés, pour 5 chambres et 8 salles de bains. L’équivalent d’un bungalow pour lui.