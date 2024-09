Le manoir de Michael Jordan bientôt vendu après… 12 ans sur le marché ?

Une très classe grille d’entrée décorée du célèbre n°23. Bienvenue chez Michael Jordan ! Mais plus pour longtemps. The Athletic rapporte que le manoir de la légende des Bulls, situé au nord de Chicago à Highland Park, est enfin sur le point d’être vendu. Un compromis de vente aurait été trouvé.

On dit bien « enfin » car cette propriété, acquise par le Hall of Famer dans les années 1990, était sur le marché depuis 12 ans ! La maison avait été plus récemment mise en vente pour un peu moins de 15 millions de dollars, alors que son prix de vente initial, en 2012, était deux fois plus élevé (29 millions de dollars).

Au moment de remporter son premier titre avec les Bulls en 1991, Michael Jordan avait investi 2 millions de dollars pour acquérir ce terrain d’environ 3 hectares où il fera construire son manoir. Il s’y était installé quelques années plus tard, une fois les travaux terminés. D’importantes rénovations avaient été effectuées par la suite, en 2009.

À l’intérieur, on y trouve tous les éléments habituels du gigantisme : terrain de golf, court de tennis, piscine circulaire, salle de basket, neuf chambres à coucher, 19 salles de bains, une bibliothèque, un garage pour 14 voitures… L’acheteur, dont on ne connaît encore ni le nom, ni l’argent dépensé, devrait avoir de quoi s’occuper.

Quant à Michael Jordan, il ne risque pas de finir à la rue. Sports Illustrated listait récemment ses multiples propriétés sur le territoire américain, au bord du lac Michigan, dans l’Utah ou encore en Floride.

Photo AP