Le Top 10 des passes de la semaine : Goran Dragic imite Luka Doncic

La semaine dernière, Luka Doncic prenait la première place du Top 10 hebdomadaire des plus belles passes, en faisant passer la balle entre ses jambes, avec la main gauche, pour servir son coéquipier.

Son compatriote Goran Dragic a retenu la leçon et réalisé la même offrande, pour Bam Adebayo.

Le meneur de Miami prend lui aussi la première place du classement. On retiendra également les superbes passes de T.J. Tucker et Kyle Lowry. Une passe dans le dos pour le premier, un petit pont sur remise en jeu pour le second.