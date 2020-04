1er avril 2010 : le Top 10 des victoires au buzzer de la saison 2009-2010

La blague de la NBA pour le 1er avril 2010 : ne programmer que deux matchs.

Orlando a envoyé un message en allant étriller les Mavericks à Dallas, grâce notamment aux 17 points et 20 rebonds de Dwight Howard, et aux 24 points à 6/6 de loin en 18 minutes de Mickaël Piétrus. Orlando, où Tracy McGrady veut revenir, assurant qu’il sera All-Star en 2011.

Dans le même temps, les Nuggets se sont rassurés en battant des Blazers, pourtant en bonne forme, avec un J.R. Smith en mode spectacle. Denver reste ainsi au contact avec le haut de la conférence Ouest.

Mais la ligue s’est rattrapée en offrant un beau cadeau à ses fans : le Top 10 des « buzzer beaters » de la saison. Kobe Bryant, Jamal Crawford, Dirk Nowitzki, Josh Smith, Baron Davis… et même Sundiata Gaines : ils sont tous là.

Et ce sont des vrais « buzzer beaters », c’est à dire que le panier est inscrit au moment où la sirène retentit, et non quelques dixièmes avant. Un régal !

Dallas 82 – 97 Orlando

Denver 109 – 92 Portland