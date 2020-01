[happy birthday] Le Top 10 de Vince Carter de la dernière décennie

Il y a facilement un Top 50 à remplir avec les plus belles actions de Vince Carter à Toronto et New Jersey. Puis, à partir de 2010, après douze saisons dans la ligue, l’arrière a commencé à avoir moins de puissance dans les jambes.

Mais quand on a été un des joueurs les plus spectaculaires des années 2000, on ne perd pas cette capacité à faire le show. Dans divers registres en plus. Son Top 10 entre 2010 et 2019 le prouve amplement.

Que ce soit ce double contre contre les Spurs, son shoot décisif en playoffs, là aussi contre San Antonio, ou encore son missile du bout de terrain contre les Wolves. Pour les envolées, on ne peut qu’admirer son panier totalement « jordanesque » contre Minnesota, à une main, ou bien ses posters face à Emeka Okafor et Rudy Gobert.