[happy birthday] Le meilleur de la saison de Brandon Ingram

C’est l’une des belles histoires de cette saison 2019-2020. En mars 2019, une phlébite est détectée chez Brandon Ingram. Concrètement, l’ailier souffre de la présence d’un caillot sanguin dans son bras droit. Alors qu’il enchaînait les bonnes prestations avec les Lakers, sa saison est terminée.

Quand elle n’est pas soignée à tant, une phlébite peut mener à une embolie pulmonaire. C’est cette maladie qui a contraint par exemple Chris Bosh et Mirza Teletovic à mettre prématurément un terme à leur carrière.

Quelques mois après cette mauvaise nouvelle, Brandon Ingram est transféré à New Orleans contre Anthony Davis.

Un peu plus d’un an après ces péripéties, l’ailier des Pelicans est devenu un All-Star et il vient de remporter le trophée de meilleure progression (Most Improved Player). Avec 23.8 points, 6.1 rebonds et 4.2 passes de moyenne, l’ancien de Los Angeles a effectivement passé un cap cette saison.

Brandon Ingram a épuré son jeu

Comme Jayson Tatum, il a réduit son nombre de shoots à mi-distance pour davantage allumer de loin, à 3-pts. Un très bon choix puisqu’il a tourné à 39 % de réussite derrière l’arc. Surtout, avec les absences de Zion Williamson et une plus grande liberté qu’aux Lakers, il a assumé le leadership chez les jeunes Pelicans. Il prenait les tirs importants en fin de match et a même réalisé quelques cartons (49 points contre Utah, 40 face à Brooklyn).

Pour la première fois sans doute depuis le début de sa carrière, débutée en 2016, Brandon Ingram a confirmé son potentiel sur la durée et enfin justifié les comparaisons qui le voyaient comme un nouveau Kevin Durant (l’ailier des Nets allant lui-même dans ce sens) avec ses facilités offensives et son physique longiligne.

Désormais, il va falloir confirmer ce nouveau statut et surtout installer une relation technique avec l’autre star de la franchise, Zion Williamson, pour viser plus haut.