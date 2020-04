[Collector] Les highlights de Stephen Curry lors du tournoi NCAA 2008

Battue dès le premier tour en 2007 et non qualifiée en 2009, l’université de Davidson a connu son apogée avec Stephen Curry lors de la saison 2007-2008. Le meneur a réalisé des prouesses pour permettre à sa faculté d’afficher son meilleur parcours depuis la fin des années 1960.

Durant cette « March Madness », le futur Warrior va démontrer tout son talent offensif. 40 points contre Gonzaga pour commencer. Puis 30 points face Georgetown. Ensuite 33 points contre Wisconsin, devant un certain LeBron James, présent dans les tribunes et déjà impressionné par les shoots de son futur adversaire en Finals. Enfin, 25 points dans la défaite contre Kansas, qui a privé les Wildcats d’une place au Final Four.

Résultat : 32 points de moyenne pour le double MVP, à 47 % de réussite au shoot et 44 % à 3-pts. Il y a déjà de la magie dans certaines finitions ainsi que sa capacité à shooter sur la tête de n’importe quel défenseur.