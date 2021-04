Le 30 avril 1992, Shawn Kemp monte sur Alton Lister

Ce highlight, devenu un classique depuis 30 ans, est avant tout le fruit d’une erreur. En effet, dans ce premier tour des playoffs 1992 entre les Sonics et les Warriors, Shawn Kemp voulait se venger d’un coup reçu au Game 2.

Le All-Star de Seattle prend mal une faute et il se retourne vers Alton Lister. Un début de bagarre commence mais tout se calme vite, alors que les deux hommes reçoivent simplement une technique. Mais Shawn Kemp veut se venger et, dans le Game 4, l’occasion se présente. Shawn Kemp chambre l’intérieur de Golden State. Sauf que…

« Je me sens un peu mal, car le dunk aurait dû être sur Tim Hardaway », expliquait-il il y a quelques années, sur ce premier coup qui a tout déclenché. « Je pensais que c’était Alton qui m’avait attrapé, mais c’était en fait Hardaway. Alton, je me sens mal. J’aurais dû faire cela sur Tim Hardaway car ce n’était pas toi qui m’avais attrapé alors que j’ai libéré toute ma frustration à ce moment… J’attendais ça depuis le début du match. »

Ce dunk, le « Lister Blister », rentre alors dans la légende comme un des posters les plus violents et marquants de l’histoire, notamment à cause de la mémorable célébration de Shawn Kemp, qui pointait du doigt l’intérieur de Golden State. La preuve, on en parle encore et il fait toujours le même effet !