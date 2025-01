La Nike Ja 2 prête pour la Saint-Valentin

Ja Morant continue de faire dans la douceur en ce début d’année 2025. Après le récent coloris « Coconut Milk », c’est au tour de la Nike Ja 2 « Valentine Day » d’être présentée.

La tige est principalement orange, entre mesh et cuir, avec un « Swoosh » noir » sur l’empeigne. La partie arrière est quant à elle ornée de cœurs rose sur fond blanc. La semelle complète le tout en orange et blanc, tandis que le logo de Ja Morant ressort en bleu marine sur la languette de la chaussure droite, et blanc nacré sur la gauche.

En attendant une commercialisation rapide en Europe, la sortie aux États-Unis de la Nike Ja 2 « Vakentine Day » est annoncée pour le 7 février au prix de 120 dollars.

