Une date de sortie pour la MB.03 !

LaMelo Ball et Puma maîtrisent plus que jamais l’art du contre-pied. Alors qu’on attendait la MB.03 pour la fin de l’année 2023, comme lors des sorties des versions précédentes, la troisième chaussure signature du meneur des Hornets sera finalement disponible dans deux semaines !

C’est le coloris « LaFrancé », du nom de sa marque de vêtements (qui est également son deuxième prénom, LaFrance), qui va être mise en vente dès le 14 septembre.

La tige de ce coloris est habillée de « Volt Green » avec des motifs au design victorien en noir. Le logo de la marque « LaFrancé » et de LaMelo Ball apparaissent également en noir au niveau de la languette notamment.

La paire sera disponible sur Basket4Ballers.

(Via SneakerNews)

