Anta rend hommage aux États-Unis pour les deux nouveaux coloris de la KT5

Alors qu’elle planche sur la sixième chaussure signature de Klay Thompson, la marque Anta a pris le temps d’offrir une version « low » à la cinquième, qu’on a vu fleurir discrètement ces dernières semaines en dehors des frontière de Chine (à cause de la pandémie et de la segmentation du marché) dans un coloris « Bahamas » bleu ciel.

En voici un autre grâce au compte Thebasketballshoes, baptisé « Have fun LA », qui comme souvent chez Anta est audacieux niveau couleur. On notera la mention « Designed for the best shooter in the game » sur la semelle.

La version high de cette KT5, sortie en fin d’année dernière, n’est pas en reste avec un coloris qui rend lui aussi hommage aux États-Unis, et plus précisément au drapeau américain.

