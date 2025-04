Le Heat finit par faire craquer les Sixers

Le « sweep » pour le Heat. Après deux courtes défaites de rang, les Floridiens ont retrouvé la victoire en battant une 4e fois cette saison les Sixers (117-105). Une autre issue, face à Philadelphie qui connaît un 12e revers de suite, aurait fait tache pour une équipe de Miami qui bataille pour remonter dans la hiérarchie des formations concernées par le « play-in ».

Le Heat s’est toutefois de nouveau présenté diminué, en étant privé de deux titulaires, Bam Adebayo (dos) et Andrew Wiggins (cuisse), qui a manqué la moitié des rencontres de son équipe depuis son arrivée en Floride.

Mais entre un Kel’el Ware déchaîné dans la raquette (19 points et 17 rebonds), un Tyler Herro bien plus appliqué au tir qu’à la gestion du cuir (20 points mais 7 ballons perdus) et quatre autres joueurs à 11 points ou plus, Erik Spoelstra n’a pas manqué de ressources dans cette partie.

Avec eux, et après un lay-up du très actif Davion Mitchell, le Heat a fini fort la première période, s’offrant 14 points d’avance un peu avant la pause (58-44). Malmenés, les visiteurs ont pu compter sur l’adresse de leur meilleur scoreur du moment, Quentin Grimes qui est parvenu à répondre à la grosse entame de seconde période d’Alec Burks. Grimes a reçu le soutien d’un Lonnie Walker IV encore plus inspiré derrière l’arc et auteur de 29 points également.

Grâce à ce duo, Philadelphie a été jusqu’à repasser brièvement devant dans un troisième quart-temps terminé sur une égalité (83-83). Ce mano a mano n’allait pas durer. En montrant un peu plus de sérieux en défense, le Heat a passé un 16-3 fatal dans le milieu de la dernière période, en s’appuyant notamment sur l’adresse longue distance d’un Duncan Robinson trop souvent oublié. Les Sixers n’auront, cette fois, pas les moyens de revenir.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Toujours 10e, le Heat regarde plus haut. Malgré ce nouveau succès, les Floridiens (36v-43d) restent à la 10e place au sein de leur conférence. Avec trois matchs restants, ils peuvent encore, mathématiquement, remonter jusqu’à la 7e place occupée par le Magic (38v-40d), devant les Hawks (37v-41d) et les Bulls (36v-42d). Pas simple quand on sait que le Magic et les Bulls surfent eux aussi sur une bonne dynamique à sept victoires sur leurs dix dernières sorties.

– Et de 15 pour les Sixers ? Les hommes de Nick Nurse sont en capacité de terminer leur saison avec une série de 15 défaites consécutives car ils terminent face à deux formations – Hawks et Bulls – qui visent la meilleure place possible au « play-in ». Avant ces deux adversaires, Philadelphie se déplace à Washington pour un sommet des cancres qui pourraient toutefois leur permettre de briser leur série.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.