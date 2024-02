Orlando résiste au retour de Victor Wembanyama et des Spurs

Soirée spéciale pour Victor Wembanyama (21 points, 8 rebonds, 6 contres), numéro un de la Draft 2023 et favori au titre de Rookie de l’année 2024, puisqu’il croisait pour la première fois Paolo Banchero (25 points, 9 rebonds, 7 passes), numéro un de la Draft 2022 et Rookie de l’année 2023.

Deux jeunes intérieurs de talent opposés l’un à l’autre dans un match qui a, finalement, tourné en faveur du plus âgé des deux, car Orlando s’est imposé (108-98) sur le parquet de San Antonio. Grâce à Paolo Banchero donc, mais aussi Franz Wagner (20 points, 8 rebonds, 5 passes), et malgré Victor Wembanyama donc, mais également Devin Vassell (26 points) ou encore Jeremy Sochan (18 points, 12 rebonds).

Un succès que le Magic, pourtant mené de 11 points en premier quart-temps, s’est principalement construit entre la première mi-temps et le troisième quart-temps, comptant jusqu’à 25 points d’avance après la pause. Avant que les Spurs ne le fassent quelque peu trembler dans le dernier acte, revenant à une possession dans les trois dernières minutes pour mieux craquer ensuite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Quand le ROY 2023 rencontre le potentiel ROY 2024. Avant de se retrouver dans une semaine puis lors du Rising Stars Challenge, Victor Wembanyama et Paolo Banchero se croisaient déjà pour la première fois dans le Texas. Toujours particulier quand on sait qu’il s’agit des deux derniers premiers choix de la Draft et que Victor Wembanyama pourrait succéder à Paolo Banchero au palmarès du Rookie de l’année. Dans le jeu, les deux hommes ont en tout cas brillé, menant comme attendu leur équipe dans des registres différents, mais c’est l’Américano-italien qui a donc eu le dernier mot face au Français.

– San Antonio trop court. Cela n’est pas passé loin, mais les Spurs ont finalement dû déposer les armes face au Magic. Ils se sont pourtant battus, puisque les hommes de Gregg Popovich ont quasiment effacé leur retard de 22 points dans le quatrième quart-temps, grâce à un run… 15-0. Sauf que leurs trois dernières minutes n’ont pas été du même acabit que les quatre précédentes et, plombés par leurs ballons perdus ou leur perte de la bataille intérieure, les coéquipiers de Victor Wembanyama ont vu Orlando l’emporter chez eux pour la première fois depuis 2019.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.