Rising Stars Challenge 2024 | Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly parmi les participants

À trois semaines de l’événement, la NBA a dévoilé le nom des joueurs qui disputeront le Rising Stars Challenge 2024, cette rencontre qui regroupe les meilleurs rookies, sophomores et désormais jeunes de G-League.

Chez les rookies, il n’y a pas vraiment de surprise. Numéro un de la dernière Draft et désormais favori au titre de Rookie de l’année, Victor Wembanyama est là, tout comme son compatriote, ami et ex-coéquipier Bilal Coulibaly. En plus de nos deux Français, Chet Holmgren, Scoot Henderson, Brandon Miller, Jaime Jaquez Jr, Dereck Lively II, Brandin Podziemski, Cason Wallace, Jordan Hawkins ainsi que Keyonte George ont été retenus.

À souligner parmi les absents : les jumeaux Thompson, Amen et Ausar, ou encore Cam Whitmore.

Côté sophomores, Paolo Banchero, le Rookie de l’année en titre, est évidemment de la partie. Même chose pour Bennedict Mathurin, Jalen Williams, Jabari Smith Jr, Keegan Murray, Shaedon Sharpe, Jaden Ivey, Jalen Duren, Walker Kessler et Dyson Daniels.

À noter les absences de Jeremy Sochan, Mark Williams, Andrew Nembhard ou encore Tari Eason.

Enfin, pour ce qui est des jeunes de G-League, on notera les présences de Matas Buzelis et Ron Holland, appelés à être draftés très haut, sans oublier celles du spectaculaire Mac McClung, Izan Almansa, Tyler Smith, Oscar Tshiebwe et Alondes Williams.

Le format ne change pas

Pour rappel, l’édition 2024 du Rising Stars Challenge sera identique à celle des deux dernières années, utilisant le format du « Elam Ending » dans un tournoi mettant aux prises quatre équipes composées de sept joueurs chacune (effectifs déterminés après une Draft). Elles s’affronteront dans deux demi-finales puis dans une finale, le vendredi 16 février prochain.

Lors des demi-finales, les équipes devront atteindre le score de 40, la première à le faire accédant à la finale. Les deux vainqueurs devront ensuite atteindre un score de 25 lors de l’ultime rencontre.

À noter que les capitaines des quatre équipes seront des anciennes gloires NBA et WNBA : Pau Gasol, Detlef Schrempf, Jalen Rose et enfin Tamika Catchings.

Récapitulatif des sélectionnés

— Rookies (11) : Victor Wembanyama (Spurs), Chet Holmgren (Thunder), Scoot Henderson (Blazers), Brandon Miller (Hornets), Bilal Coulibaly (Wizards), Jaime Jaquez Jr. (Heat), Dereck Lively II (Mavericks), Brandin Podziemski (Warriors), Keyonte George (Jazz), Cason Wallace (Thunder), Jordan Hawkins (Pelicans)

— Sophomores (10) : Paolo Banchero (Magic), Jalen Williams (Thunder), Bennedict Mathurin (Pacers), Jalen Duren (Pistons), Keegan Murray (Kings), Jabari Smith Jr. (Rockets), Shaedon Sharpe (Blazers), Jaden Ivey (Pistons), Walker Kessler (Jazz), Dyson Daniels (Pelicans)

— G-League (7) : Matas Buzelis, Ron Holland, Mac McClung, Izan Almansa, Tyler Smith, Oscar Tshiebwe, Alondes Williams