13 mai 2010 : Boston élimine Cleveland et ouvre la porte de sortie à LeBron James

Boston 94 – 85 Cleveland

C’était sans doute le match le plus important dans l’histoire des Cavs. Tant de répercussions en cas de défaite, tant d’espoirs en cas de victoire. Et tous les fans attendaient le réveil de LeBron James, ils espéraient de l’agressivité de la part de leur roi, de l’envie, et revoir enfin cette flamme qui semblait éteinte ces derniers jours.

Mo Williams ne lui a pas laissé l’occasion de la montrer en première mi-temps, avec ses 20 points, mais le King a fait trembler le Garden en début de quatrième quart-temps avec deux banderilles coup sur coup pour passer de -10 à -4. Mais derrière, le King, superbement défendu par Tony Allen, perd le ballon et permet à Rajon Rondo de filer au layup, Paul Pierce plante un tir primé, puis en offre un à Rasheed Wallace dans le corner.

Avec 12 points d’écart à 6 minutes de la fin, il n’y a pas eu de miracle au Garden. Plus complets, plus réguliers et tout simplement plus forts, les Celtics s’imposent 94-85 dans le Game 6 et éliminent les Cavs. Malgré les recrutements de Shaquille O’Neal et d’Antawn Jamison, Cleveland ne remportera pas le titre cette saison.

Pour LeBron James, auteur d’un triple-double, c’est un échec de plus. Le dernier sous les couleurs des Cavs ?

Cleveland Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts M. Williams G 46:31 8-18 1-4 5-5 -12 2 7 4 5 2 0 0 5 22 A. Parker G 28:40 2-4 2-3 1-2 -4 0 4 0 0 0 1 1 2 7 S. O’Neal C 24:07 4-7 0-0 3-6 -6 3 4 1 1 0 0 0 5 11 L. James F 46:12 8-21 2-4 9-12 -5 3 19 10 9 3 1 2 2 27 A. Jamison F 29:48 2-10 0-3 1-2 -1 1 5 0 1 2 0 0 1 5 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts A. Varejao 26:44 2-7 0-1 2-2 -2 2 7 0 3 1 0 2 3 6 Z. Ilgauskas 14:53 1-2 0-0 0-0 -8 0 0 1 0 0 1 0 3 2 D. West 13:57 0-2 0-1 3-4 -12 1 1 0 3 1 0 0 0 3 J. Moon 8:57 1-2 0-1 0-1 +5 0 1 1 0 1 0 0 1 2 J.J. Hickson 0:10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totals 28-73 5-17 24-34 12 48 17 22 10 3 5 22 85 Percentages: .384 .294 .706 Team Rebounds: 11