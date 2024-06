Un Mondial des plus frustrants pour Moustapha Fall…

Habituel remplaçant de Rudy Gobert en préparation, Moustapha Fall a ensuite reculé d’un cran dans la rotation française, une fois Mathias Lessort revenu de blessure. Un changement de statut difficile à accepter pour le vice-champion olympique et vice-champion d’Europe.



Dans les colonnes de L’Équipe, le pivot de l’Olympiakos n’a d’ailleurs pas manqué de partager sa frustration, dans la foulée de la (difficile) victoire de la France contre la Côte d’Ivoire.

« Je n’ai même pas joué » glisse-t-il en souriant, à propos de sa situation personnelle. « Ce n’est pas qu’on n’a pas pu voir le [Moustapha Fall] de l’Olympiakos, c’est qu’on ne m’a pas vu tout court. Mais c’est comme ça… Ce sont des expériences qui te font comprendre certaines choses. Ce sont les choix du coach. S’il y a des questions à poser, c’est avec lui qu’il faut voir. Moi, j’étais là. S’il me dit de rentrer, j’y vais. Sinon, je n’y vais pas. On doit respecter les choix du coach, c’est tout. »

Rejouer pour oublier

À un an des Jeux olympiques de Paris et au sortir de cette Coupe du monde ratée en tous points, Moustapha Fall n’a désormais qu’une seule envie : retrouver régulièrement les parquets, alors qu’il a disputé en moyenne 12 minutes sur quatre matchs (pour un apport de 2.0 points, 1.5 rebond et 1.0 contre). Dont un total de seulement 8 minutes contre le Canada et la Lettonie…

« Là, j’ai envie de rejouer », confirme-t-il ainsi. « Ce n’est pas comme ça d’habitude quand je sors de l’équipe de France. Par exemple, après les JO [2021], j’étais fatigué, je voulais un break. Là, je suis tellement frustré que j’ai envie de jouer, reprendre mon rythme, reprendre la confiance, me remettre dans une bonne situation et oublier ce qui vient de se passer. Parfois, on prend des choses pour acquis. Ma situation avec l’Olympiakos est incroyable. Le staff technique, l’équipe, les supporters sont incroyables. J’adore jouer avec l’Olympiakos, je le réalise encore plus après cette Coupe du Monde. Maintenant, je veux juste y retourner. »

Lors des JO 2024, Moustapha Fall sera âgé de 32 ans et, derrière Rudy Gobert, Victor Wembanyama et Guerschon Yabusele qui semblent déjà incontournables dans la raquette française, il sera en concurrence avec Mathias Lessort, Vincent Poirier, Mam Jaiteh, Ismaël Kamagate ou éventuellement Joel Embiid…

Crédit photo : FIBA.com