France – Côte d’Ivoire : les Bleus sauvent les apparences

Pour leur dernier match dans une compétition définitivement ratée, les Bleus se devaient de bien figurer face à une Côte d’Ivoire avec un enjeu olympique, même lointain. Comme tout au long du tournoi, l’Équipe de France n’a jamais montré son meilleur visage sur l’intégralité d’un match, et même peut-être une mi-temps. Mais les Bleus s’imposent sérieusement de dix points face aux Ivoiriens (87-77).

Un (nouveau) démarrage poussif

Les Bleus démarrent tout doucement leur match. Les mises en place sont lentes et les attaques souvent stériles, et en face, la défense est plutôt lâche. Pour ne rien arranger, ou alors pour secouer les troupes, Evan Fournier prend une faute technique alors que la Côte d’Ivoire mène 8-3.

La réaction d’orgueil intervient d’abord par Rudy Gobert qui conclut finement sous le cercle pour le panier plus la faute. De 8-13, la France passe à 18-13 sous l’impulsion de Guerschon Yabusele et Elie Okobo, auteur d’un tir à 3-points qui fait du bien à la fin du premier quart (25-21).

La France mené d’un point à la pause…

Encore un peu passifs défensivement, les Bleus laissent les Éléphants rester au contact, avec la belle adresse de Nisre Zouzoua (12 points) et Vafessa Fofana (8 points). Si Moustapha Fall est bien servi par Sylvain Francisco pour le dunk, le pivot est plusieurs fois servis trop tard, sanctionné par l’horloge des 24.

Les Bleus sont encore lancés dans une belle galère offensive, qui provoque une deuxième faute technique tricolore, de Vincent Collet cette fois. Après trois minutes sans le moindre point, Francisco pique un ballon important pour un dunk facile de Gobert.

Avec 2 petits points en contre-attaque et 8 balles perdues en première mi-temps, les Bleus peuvent s’estimer heureux de n’être menés que d’un point à la pause (41-40), remerciant au passage l’hyper activité de Cordinier (9 points, 4 passes, 3 rebonds).

Le show Solo Diabate

Remobilisés à la pause, les Bleus démarrent sur un 10-0 convaincant, dont un 3-points de De Colo qui se montre offensivement avec un layup dans la foulée. Fofana, le joueur de Gravelines-Dunkerque, arrête l’hémorragie pour la Côte d’Ivoire mais ça fait bel et bien +10 quand Francisco inscrit en première intention à 3-points.

Ça ne dure pas longtemps, car Zouzoua poursuit son festival à 3-points, avec son quatrième du match (sur sept tentatives). Le vétéran Solo Diabaté prend un malin plaisir à tourmenter de nombreuses connaissances et réduit l’écart à 4 unités. Il pique la balle à Okobo et récupère le cuir pour un dunk à deux mains !

La France ne mène que d’un point avant le dernier quart, toujours aussi poussive et sujette aux temps faibles à répétition (62-61).

Un succès à l’arraché

La France s’entête à 3-points et doit tout simplement courir après le score alors que les Ivoiriens maintiennent leur adresse à 50% derrière l’arc. Toujours menés de deux points à six minutes de la fin, et encore à trois minutes, la faute à un Diabaté diabolique, les Français ne sont clairement pas dans le coup.

Les efforts individuels de Francisco (15 points, 7 passes) et Cordinier (19 points, 5 rebonds, 4 passes) permettent de sauver les apparences mais on est encore dangereusement proche de la correctionnelle. Au final, à la faveur d’une antisportive sur Cédric Bah qui rejoint le banc, puis d’un tir lointain et bienvenu de De Colo, la France fait définitivement le break en fin de match pour s’imposer sans convaincre (87-77).