Nate Archibald, celui qu’on surnommait « Tiny » (minuscule en français) car il mesurait 1m83, est le seul à ce jour à avoir remporté la même année les titres de meilleur marqueur et meilleur passeur ! James Harden et Russell Westbrook ont failli l’imiter ces dernières années, mais ils n’y sont pas parvenus… Peut-être que Luka Doncic y parviendra prochainement.

Originaire du Bronx, où ses parents élèvent sept enfants dans un deux-pièces, il côtoie le pire au quotidien, et dès 14 ans, il devient le chef de famille ! Son père, surnommé Big Tiny, a abandonné femme et enfants, et Nate se concentre à 200% pour le basket. Timide et frêle, il est doué pour ce sport, et même si son physique est un handicap, et que ses potes essaient de l’entraîner vers la drogue, il parvient à décrocher une place dans une fac et sa carrière peut enfin démarrer.

Pris pour un « groom » dans un hôtel !

« C’est intéressant de voir comment les gars qui se droguent cherchent toujours à impliquer d’autres gars, comme s’ils voulaient de la compagnie quand ils sombrent. Moi ? J’ai toujours aimé le basket » confiait-il en 1980.

Drafté en 1970 par les Royals de Cincinnati au second tour, il joue sous les ordres de Bob Cousy, la légende des Celtics, devenu entraîneur. Mais son physique continue de surprendre, voire choquer, au point que lorsque les dirigeants des Royals le rencontrent dans un hôtel, ils le prennent pour un groom ! Mais Tiny Archibald va vite les rassurer sur son potentiel, et il réalise un exploit unique dès sa troisième saison. La franchise a déménagé à Kansas City-Omaha, et les Royals sont devenus les Kings, et il réalise une performance jamais égalée dans l’histoire de la NBA puisqu’il termine meilleur marqueur (34 points par rencontre) et passeur (11.4 passes par match) de la ligue. Cette saison-là, en 1973, il devient All-Star pour la première fois, et il est nommé dans la All-NBA First Team.

Tiny Archibald s’occupe de ses frères qui sombrent dans la délinquance

La suite est plus complexe… Les Kings (36v-46d) rechutent au classement. Mais plus important encore, le Bronx le rattrape, ou plutôt sa famille. Un de ses jeunes frères est arrêté pour vol, un autre pour trafic de drogue. Un soir, en rentrant dans son quartier, Archibald découvre l’un de ses frères en pleine crise de délire, après une overdose. Finalement, Archibald ramène deux de ses frères à Kansas City, tandis que le 3e est interné dans un centre de désintoxication à la demande du joueur.

A ces problèmes familiaux s’ajoute une grave blessure au tendon d’Achille qui le contraint à ne jouer que 35 matches. Mais le meilleur est à venir. Rétabli à 100% pour la saison suivante, Tiny Archibald joue les 82 matchs et pour la première fois en neuf ans, la franchise termine avec un bilan positif : (44v-38d). Dans le sillage de ses 26,5 points et 6,8 passes décisives, les Kings retrouvent les playoffs, et Archibald retrouve une place dans la All-NBA First Team.

Même si Archibald garde le même niveau de jeu, les Kings ne suivent pas, et en 1976, il est transféré aux New York Nets. C’est le début d’une nouvelle période de galère avec de graves blessures à répétition. A nouveau, il ne joue qu’une trentaine de matches, et les Nets l’envoient aux Braves de Buffalo (les ancêtres des Clippers). Là-bas, rebelote : rupture d’un tendon d’Achille avant même de poser le pied sur le terrain ! Il passe une saison à l’infirmerie, et les Braves l’envoient aux en 1978. En deux ans, il va connaître sa 4e équipe.

« Ce qui est triste » déplore un GM. « C‘est qu’à l’époque, je ne suis pas sûr que quelqu’un aurait pris Tiny : il avait 30 ans, une mauvaise réputation et un énorme contrat. Il semblait avoir perdu son jeu. »

Champion avec Boston, MVP du All-Star Game

On le croit alors fini, mais c’est là-bas, entre 1978 et 1984, que Tiny Archibald va décrocher le titre, en 1981. Aux cotés de Larry Bird, Dave Cowens et Cedric Maxwell, il devient le parfait meneur pour cette constellation de stars. Et c’est dans le Bronx qu’il a retrouvé confiance. « J’étais là-bas, sortant de l’année la plus frustrante de ma carrière, et ce sont les gamins qui m’ont conseillé. Ils n’arrêtaient pas de me dire : « Ne t’inquiète pas, Tiny. Ne te décourage pas. Tu peux y arriver. Les Celtics ont besoin de toi ». Je ne les oublierai jamais pour ça. »

Avec Boston, Archibald redevient l’un des meilleurs passeurs de la NBA, et il marque à nouveau l’histoire avec notamment un trophée de MVP du All-Star Game en 1981, alors qu’il était remplaçant (comme Glen Rice en 1997). À son actif aussi, de nouvelles sélections au All-Star Game et une place dans la second All-NBA Team. Après la fin de sa carrière, du côté des Bucks, il a retrouvé son Bronx natal pour s’occuper des gamins en difficulté. Un rôle qui lui vaudra d’être honoré pour son travail avec la jeunesse par le Maire de New York en 1993, mais aussi de transmettre son savoir sur les passes.

« Je dis aux jeunes : « Quand vous allez en cours de mathématiques, vous savez additionner, soustraire, multiplier », raconte-t-il. « Je leur dis : « Que signifie pour vous la géométrie ? » Les enfants répondent : « Les formes et les angles. » Je leur dis : « Si vous coupez le terrain en deux, vous avez des angles de 90 degrés et des angles de 45 degrés, ce sont les zones d’attaque. »

Intronisé au Hall Of Fame en 1991, il fait partie des 75 plus grands joueurs de l’histoire de la NBA et la petite histoire retiendra qu’il a eu sous ses ordres, comme assistant, un certain Tim Hardaway du côté de Texas-El Paso. Une manière de transmettre le flambeau à une autre légende parmi les « petits ».

Article initialement publié le 2 septembre 2019

Tiny Archibald Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1970-71 CIN 82 35 44.4 75.7 0.0 0.0 3.0 5.0 2.0 0.0 0.0 0.0 16.0 1971-72 CIN 76 43 48.6 82.2 0.0 0.0 2.9 9.0 2.0 0.0 0.0 0.0 28.2 1972-73 KCK 80 46 48.8 84.7 0.0 0.0 2.8 11.0 2.0 0.0 0.0 0.0 34.0 1973-74 KCK 35 36 45.1 82.0 0.0 1.0 2.4 7.0 2.0 1.0 0.0 0.0 17.6 1974-75 KCK 82 40 45.6 87.2 0.0 2.0 2.7 6.0 2.0 1.0 0.0 0.0 26.5 1975-76 KCK 78 41 45.3 80.2 0.0 1.0 2.7 7.0 2.0 1.0 0.0 0.0 24.8 1976-77 NYN 34 38 44.6 78.5 0.0 1.0 2.4 7.0 2.0 1.0 0.0 0.0 20.5 1978-79 BOS 69 24 45.2 78.8 0.0 1.0 1.5 4.0 1.0 0.0 2.0 0.0 11.0 1979-80 BOS 80 36 48.2 22.2 83.0 0.0 1.0 2.5 8.0 2.0 1.0 3.0 0.0 14.1 1980-81 BOS 80 35 49.9 0.0 81.6 0.0 1.0 2.2 7.0 2.0 0.0 3.0 0.0 13.8 1981-82 BOS 68 32 47.2 37.5 74.7 0.0 1.0 1.7 7.0 1.0 0.0 2.0 0.0 12.6 1982-83 BOS 66 27 42.5 20.8 74.3 0.0 1.0 1.4 6.0 1.0 0.0 2.0 0.0 10.5 1983-84 MIL 46 23 48.7 22.2 63.4 0.0 1.0 1.7 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0 7.4 Total 876 36 46.7 22.4 81.0 0.0 1.0 2.3 7.0 2.0 1.0 2.0 0.0 18.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.