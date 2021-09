Nate Archibald, celui qu’on surnommait « Tiny » (minuscule en français) car il mesurait 1m83, est le seul à ce jour à avoir remporté la même année les titres de meilleur marqueur et meilleur passeur ! James Harden et Russell Westbrook ont failli l’imiter ces dernières années, mais ils n’y sont pas parvenus…

Originaire du Bronx, Nate Archibald est doué pour le basket mais sa taille est un handicap. Malgré les obstacles, il parvient à décrocher une place dans une fac et sa carrière peut enfin démarrer.

Drafté en 1970 par les Royals de Cincinnati, il joue sous les ordres de Bob Cousy et réalise un exploit unique dès sa troisième saison. Une performance jamais égalée dans l’histoire de la NBA puisqu’il termine meilleur marqueur (34 points par rencontre) et passeur (11.4 passes par matchs) de la ligue.

Champion avec Boston, MVP du All-Star Game

Mais on connait surtout le Nate Archibald des Celtics entre 1978 et 1984, avec lesquels il gagne le titre en 1981. Aux cotés de Larry Bird, Dave Cowens et Cedric Maxwell, il devient le parfait meneur pour cette constellation de stars.

Entré au Hall of Fame il y a 20 ans, Nate « Tiny » Archibald a aussi marqué l’histoire avec notamment un trophée de MVP du All-Star Game en 1981, alors qu’il était remplaçant (comme Glen Rice en 1997). À son actif aussi, trois nominations dans la meilleure équipe de la saison et six sélections au All Star Game.

Souffrant de graves problèmes au coeur, il a ainsi subi en juin 2018 une transplantation cardiaque.

Matches : 876

Points : 16 481 (18.8 par match)

Rebonds : 2 046 (2.3 par match)

Passes décisives : 6 476 (7.4 par match)

Article initialement publié le 2 septembre 2019