LeBron James : « En 22 ans de carrière, c’est ma première blessure au genou »

« Je suis revenu en arrière, j’ai analysé […] ce que j’aurais pu mieux faire, ce que nous aurions pu mieux faire. » Après l’élimination de ses Lakers face aux Wolves, LeBron James a pris le temps de faire le point dans sa tête. Et de réaliser qu’une série de playoffs « ne reflète pas la qualité de ta saison régulière ».

« C’est une question de matchups . On est tombés sur une sacrée bonne équipe. Une équipe endurcie, une équipe affamée, jeune, mais avec pas mal d’expérience en même temps… Une équipe qui cherche à franchir un cap. Et ils étaient clairement un adversaire de valeur », loue le « King », sur son podcast avec Steve Nash, en parlant de la bande d’Anthony Edwards.

Une formation qui, même si elle n’avait pas été en mesure de remporter le Game 5, avait toutes les chances de son côté pour conclure. Car dans le quatrième quart-temps de cette dernière rencontre, LeBron James a été touché au genou lors d’un choc avec Donte DiVincenzo. Une IRM avait révélé une entorse de « grade 2 » du ligament collatéral tibial de l’articulation du genou gauche, ce qui fait que le « King » n’aurait pas pu poursuivre la série.

Une douleur trop intense

« En 22 ans de carrière, c’est ma première blessure au genou. J’ai déjà eu les tendinites classiques, des douleurs à la rotule, ce genre de choses, mais c’est la première fois que je subis une vraie blessure au genou, où on te dit : ‘OK, il faut que tu t’arrêtes. Il faut que tu restes en retrait un moment’ », rapporte LeBron James.

Il dit avoir eu cette sensation spontanément sur le moment, d’une douleur jamais connue jusqu’ici. « Quatre à six semaines (de convalescence), c’est ce que les médecins m’ont dit », poursuit un LeBron James dans un sens pas fâché par l’élimination : « C’est l’avantage de ne pas continuer en playoffs. Évidemment, j’aurais aimé que ça continue, mais malheureusement, même si on avait gagné le Game 5 à domicile, j’aurais probablement manqué les Games 6 et 7, et peut-être même au-delà. »

Car la douleur, au lendemain du match, était prégnante. « J’ai dit : « Si jeudi matin en me réveillant, ça ne va pas mieux, alors on fait une IRM vendredi matin.’ Eh bien, quand je me suis levé jeudi matin et que j’ai essayé de sortir du lit, j’ai dit : putain… J’ai appelé le doc direct en disant que je ne pouvais pas attendre jusqu’à vendredi, il fallait y aller aujourd’hui… Et voilà, c’est comme ça que ma saison s’est terminée, malheureusement. »

Une sortie de piste douloureuse, mais le « King » voit le bon côté des choses : « J’ai un peu de temps devant moi. Du temps pour bien soigner ça et revenir à 100% au niveau du genou. »

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 ☆ CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.3 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 ☆ CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 ☆ CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 ☆ CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 ☆ MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.2 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 ☆ MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 ☆ CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 ☆ CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 ☆ CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 ☆ CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 ☆ LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 ☆ LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 ☆ LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 ☆ LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 ☆ LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 ☆ LAL 71 35 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 ☆ LAL 70 35 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.