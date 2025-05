Comme la Nike Sabrina 2, Puma va mettre à l’honneur son égérie Breanna Stewart et sa ligne signature pour coller à l’actualité avec la reprise de la saison WNBA.

Sortie il y a un peu plus d’un mois, la Stewie 4 va ainsi bénéficier d’un nouveau coloris « Night Vision » pour l’occasion. La tige en bleu nuit est tachetée de rouge pâle et bleu ciel. On retrouve des taches en bleu turquoise sur la semelle bleu nuit, avec un revêtement extérieur également bleu turquoise. Le logo de la joueuse sur la languette et l’inscription « Stewie » sur le talon avec le logo Puma dénotent en vert pâle.

La mousse intermédiaire habituellement en NitroFoam comporte cette fois une dose de Profoam en guise de complément, une association inspirée par des modèles de la marque destinées à la course à pied. Les bandes « PWRTape » sur l’empeigne pour renforcer le maintien du pied sont également de retour.

La Stewie 4 « Night Vision » est annoncée pour le 14 mai aux Etats-Unis au prix de 120 dollars.

(Via SneakerNews)