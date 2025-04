Le rebond autoritaire de Myles Turner

Après deux bons matches à domicile, Myles Turner avait raté son rendez-vous à Milwaukee, dans le Game 3. Dans la défaite d’Indiana, il avait terminé cette partie avec seulement 6 points, à 1/9 au shoot et même quatre ballons perdus. Une réponse était donc attendue.

Elle est arrivée très rapidement puisque le pivot a inscrit ses quatre premiers shoots, donc 9 points en moins de cinq minutes. Il était à 14 unités à la mi-temps.

« J’ai été agressif offensivement. Tyrese Haliburton a fait un excellent travail pour me donner le ballon sur pick-and-roll et j’ai mis des tirs », relate Myles Turner. « Il a été énorme », confirme le meneur de jeu. « Il a donné le ton avec des paniers dès le début de match. »

Héros parmi les héros

Son début de seconde période a également donné de l’élan à son équipe. Comment faire mieux qu’avec un gros dunk sur la tête de Giannis Antetokounmpo après seulement vingt secondes de jeu ?

« Ce dunk a clairement donné le ton de la deuxième mi-temps », remarque Obi Toppin. « Tout le monde s’est levé sur le banc, chacun était dingue. Ainsi, on a pu entrer dans le match avec la bonne énergie. »

Avec 23 points à 9/13 au shoot, 5 rebonds, 4 contres et 3 passes, le pivot a réussi son meilleur match de la série. Au bon moment, pour faire le break, et aussi pour accompagner ses coéquipiers : huit joueurs ont inscrit au moins 10 points chez les Pacers. « C’est le pouvoir de la circulation de balle », analyse Myles Turner. « On a fait un travail fou dans ce domaine. Quand la balle circule, de bonnes choses se produisent. »

Rick Carlisle, lui, se réjouit des efforts de ses troupes, et de son pivot. « On est le genre d’équipe qui a besoin de beaucoup de héros. On est construit comme ça, sur la profondeur, sur la camaraderie », indique le coach. « Le travail n’est pas terminé. On doit utiliser cette dynamique devant notre public. Je sais que la salle sera bouillante », annonce Myles Turner avant le Game 5 mardi soir.

Myles Turner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 IND 60 23 49.8 21.4 72.7 1.1 4.4 5.5 0.7 2.6 0.4 1.1 1.4 10.3 2016-17 IND 81 31 51.0 34.5 80.9 1.7 5.6 7.3 1.3 3.2 0.9 1.3 2.1 14.5 2017-18 IND 65 28 47.9 35.7 77.7 1.4 5.0 6.4 1.3 2.9 0.6 1.5 1.8 12.7 2018-19 IND 74 29 48.7 38.8 73.6 1.4 5.8 7.2 1.6 2.6 0.8 1.4 2.7 13.3 2019-20 IND 62 30 45.7 34.4 75.1 1.4 5.2 6.6 1.2 2.7 0.7 1.4 2.1 12.1 2020-21 IND 47 31 47.7 33.5 78.2 1.3 5.2 6.5 1.0 3.5 0.9 1.4 3.4 12.6 2021-22 IND 42 29 50.9 33.3 75.2 1.5 5.5 7.1 1.0 2.8 0.7 1.3 2.8 12.9 2022-23 IND 62 29 54.8 37.3 78.3 1.4 6.1 7.5 1.4 3.5 0.6 1.7 2.3 18.0 2023-24 IND 77 27 52.4 35.8 77.3 1.5 5.5 6.9 1.3 3.0 0.5 1.4 1.9 17.1 2024-25 IND 72 30 48.1 39.6 77.3 1.2 5.3 6.5 1.5 2.5 0.8 1.7 2.0 15.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.