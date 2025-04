À Cleveland, on n’est pas là pour perdre son temps !

Après avoir largement dominé la conférence Est en saison régulière, les Cavaliers étaient attendus au tournant. Ont-ils vraiment franchi un cap, et sont-ils capables de transformer l’essai en playoffs ? Pour l’instant, la réponse est « oui » et la très large victoire de samedi soir à Miami a marqué les esprits.

On attendait une réaction d’orgueil du Heat, et elle aura duré cinq minutes. Ensuite, la machine Cleveland s’est mise en route, et la défense de Miami a explosé ! « On a encaissé le premier coup, et à partir de là, on a pris le contrôle du match » résume Evan Mobley, le meilleur défenseur de la NBA.

Cela s’est d’abord traduit par un 18-0 à l’entrée des remplaçants, puis un 15-5. En huit minutes, les Cavaliers vont signer un 33-5 qui va littéralement assommé le Heat.

« On veut véritablement prouver qu’on est à notre place » poursuit Evan Mobley, à propos de l’état d’esprit qui règne dans le groupe lors de cette postseason. Et ce n’est pas l’absence de Darius Garland qui va plomber leur moral. « On aurait fourni cet effort quoi qu’il arrive » assure le jeune intérieur de Cleveland.

Plus d’expérience et plus de fraicheur

Ancien élément du Heat, et ancien finaliste NBA, Max Strus est bien placé pour jauger des progrès des Cavaliers, et il n’est pas peu fier de transmettre une partie de la Heat Culture.

« On est bien plus matures » avoue-t-il. « Ça vient avec le temps passé ensemble, plus on joue ensemble, plus on acquiert de l’expérience. Donc je pense qu’après les playoffs de l’année dernière, les gars sont revenus cette année prêts et mieux préparés. On peut dire qu’ils ont un peu mûri. Mais oui, c’est vraiment sympa de voir nos jeunes progresser, apprendre et se retrouver dans ces situations. »

Pour Kenny Atkinson, un autre élément est à prendre en compte : la fraicheur. Mais il prévient ses joueurs qu’avec le Heat, une série se joue jusqu’à la dernière seconde. « C’est un énorme avantage. Même en venant ici, le fait d’avoir eu sept jours de repos nous a donné un avantage en fraîcheur. Plus tu termines une série rapidement, mieux c’est pour le tour suivant. Mais attention, c’est le Miami Heat. Avec leur caractère, leur culture, leur entraîneur et leurs joueurs, on sait que le quatrième match sera une vraie bataille. »