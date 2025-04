Le fils de Gilbert Arenas sorti du coma

Impliqué jeudi matin dans un accident de la route près de Los Angeles, Alijah Arenas est sorti du coma artificiel dans lequel il avait été placé après avoir été secouru par des urgentistes. Selon le communiqué envoyé par son père Gilbert et sa famille à ESPN, le lycéen « reste intubé, mais il a montré des signes significatifs de progrès au cours des dernières 24 heures. » Selon ses proches, il s’est souvenu que l’accident avait provoqué de la fumée, et il a demandé si quelqu’un avait été blessé ?

Grâce à une vidéo acquise par TMZ et le témoignage d’un passant qui a extrait Arenas de la voiture en feu, on en sait plus sur les conditions de l’accident. « Je me souviens avoir entendu des coups sur la vitre de la voiture, mais je ne voyais rien car la fumée était trop dense. C’est à ce moment-là que j’ai réalisé que quelqu’un était à l’intérieur », raconte ce passant. « J’ai essayé de briser la vitre, mais elle ne cédait pas. Puis j’ai vu qu’une des vitres était légèrement fissurée et nous avons tout fait pour l’écarter et le tirer dehors. La voiture était en feu. Nous savions juste qu’il fallait le sortir. »

Engagé avec USC pour la saison prochaine, le fils de Gilbert Arenas s’est ensuite retrouvé allongé sur le sol, et c’est là que les urgentistes l’ont retrouvé, puis transporté à l’hôpital.

« Cet acte de courage, ajouté à l’incroyable volonté de survivre d’Alijah, est tout simplement miraculeux, » a déclaré la famille à propos de l’aide de ce passant. « La famille continue de demander des prières et du soutien du public pendant que leur bébé miracle lutte pour un rétablissement complet. Ils restent profondément reconnaissants pour les soins exceptionnels fournis par son équipe médicale et l’amour ainsi que l’encouragement massifs de la communauté. »