Tyler Herro répond aux critiques de Darius Garland sur sa défense

Qui de Tyler Herro ou Darius Garland est un mauvais défenseur ? Pour Herro, c’est Garland et pour Garland, c’est Herro.

La querelle entre les deux All-Stars a commencé quand le meneur des Cavaliers a d’abord expliqué le plan de jeu de son équipe face au Heat, après la victoire dans le Game 2 : « Attaquer Tyler Herro. [Il faut] prendre soin du ballon, ne pas jouer dans de petits espaces et cibler leurs mauvais défenseurs, sans s’arrêter. »

De quoi irriter ensuite l’arrière de Miami, qui accuse actuellement un retard de 2-0 contre Cleveland : « Parler aux médias de son plan de jeu, de ci et ça, ça en dit long sur lui… Mais je ne me soucie pas de Darius Garland. Quelqu’un qui ne défend pas ne devrait même pas parler. Il ne défend pas du tout et on pourra le constater [lors du Game 3]. Il ne défend aucunement. »

Un surplus de motivation pour la suite de la série ?

Dans les faits, il est en tout cas évident que les Cavaliers ciblent énormément Tyler Herro quand ils attaquent. Ainsi, le joueur du Heat a été obligé de défendre 50 situations de « pick-and-roll » sur les deux premiers matchs de la série, tandis que les Cavs en sont à 18/31 au shoot lorsque Herro se trouve dans la position du premier défenseur…

Malgré ses 27 points de moyenne au premier tour, il souffre donc pas mal en défense et les propos de Darius Garland peuvent le booster davantage avant le Game 3 et le Game 4, qui se dérouleront en Floride.

« J’ai assez de motivation en moi, dans le vestiaire et dans l’organisation. Je n’ai pas besoin de ce genre de motivation venant de lui » estime toutefois Tyler Herro, qui se montre plutôt détaché de tout ça, sans pour autant rester de marbre.

En bon capitaine, Bam Adebayo n’est quant à lui pas de cet avis et il envisage de répondre sur le terrain à Darius Garland : « Il a dit ce qu’il a dit et on le prend tous personnellement. Pas uniquement Tyler, mais chacun de nous. »