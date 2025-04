Jordi Fernandez prépare la Draft avec Sean Marks

Le 12 mai, les Nets seront fixés sur leur choix le plus haut de la Draft. Ils n’ont actuellement que 9% de chances de décrocher la première place, donc sans doute Cooper Flagg, mais aussi 37% de choisir dans le Top 4. Ce sera donc un moment important pour la franchise, auquel assistera Jordi Fernandez.

« Je serai à Chicago et j’espère qu’on sera chanceux », annonce le coach des Nets, qui va vivre pour la première fois cette expérience. Aura-t-il son mot à dire sur le choix de Draft ? « Sean Marks parle toujours de collaboration et je suis prêt pour ça, prêt à aider, à donner mon opinion. Mais c’est le travail de Sean et son groupe d’observer ces gamins, ils sont les experts. Les coaches et moi, on les soutiendra. »

Quatre premiers tours de Draft

Néanmoins, le dirigeant va s’appuyer sur son entraîneur dans sa prise de décision. « Il n’y aura pas de surprise au niveau de la Draft car il aura son mot à dire », annonce le GM de la franchise. « Son staff a une voix et on collabore avec eux là-dessus. On a désormais une année dans les jambes, pour comprendre le système du coach, comment il veut jouer, quel talent il aimerait avoir. »

Jordi Fernandez évoque même d’un « été excitant et très important » puisque les Nets auront, au total, cinq choix de Draft. Le premier qui sera déterminé par la « lottery » donc, mais la franchise parlera aussi en 19e, 26 et 27e position au premier tour, puis en 36e position lors du second tour.

Dès lors, est-ce forcément cinq joueurs de plus dans l’effectif de Brooklyn ? « Bonne question, qui est probablement plus pour Sean Marks que pour moi », écarte le coach, qui se dit « prêt à diriger n’importe quel groupe ».