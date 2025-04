Norman Powell et le contrat de confiance

Avec 12.5 points de moyenne à 38% de réussite au shoot lors des deux matches à Denver, Norman Powell n’est clairement pas à son meilleur niveau. Il suffit de comparer avec ses chiffres de la saison régulière pour s’en rendre compte : il tournait alors à 21.8 unités par match, à 48% au shoot.

« C’est clair que les shoots ne tombent pas dedans comme pendant toute la saison », ne peut-il que concéder. « Il s’agit de rester confiant. Je crois en mon travail et je continue de prendre les tirs qui sont ouverts. Les shoots que j’ai pris dans cette série sont ceux que j’ai marqués pendant toute l’année. Je ne trouve pas la cible mais j’ai une inébranlable confiance en moi. Mes coéquipiers et le staff aussi. »

Ne pas douter

Les Clippers ont bien fait de conserver leur confiance en l’arrière puisque, dans le dernier quart-temps du Game 2, il a été décisif avec ses sept points. Et surtout son panier primé à 95 secondes de la fin, alors que les deux équipes étaient à égalité.

« Pendant les deux matches, tout le monde m’a dit d’être agressif, de chercher mes positions et, en fin de rencontre, j’ai pu en mettre quelques uns, qui étaient nécessaires », se réjouit Norman Powell, aussi important donc que l’immense Kawhi Leonard dans cette victoire.

« Ils croient en mon travail, ont confiance en mes capacités et c’est nécessaire. On a besoin de la confiance des deux stars », poursuit l’arrière en référence à « The Klaw » et James Harden. « Il faut avoir confiance dans les autres joueurs. C’est un sport collectif. Les stars vont faire leur boulot, mais chacun doit élever son niveau et réussir des choses au fil d’un match et au fil de la série. »

L’ancien de Toronto l’a fait dans le « money time » de la deuxième manche. « Il doit faire confiance à son travail », répète Tyronn Lue. « Il bosse très dur, parfois trop je trouve. Donc je le laisse en fin de match. Je suis heureux qu’il ait pu marquer ces tirs en dernier quart-temps et j’espère que ça va continuer dans cette série. »

Norman Powell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 TOR 49 15 42.4 40.4 81.1 0.3 1.9 2.3 1.0 1.2 0.6 0.7 0.2 5.6 2016-17 TOR 76 18 44.9 32.4 79.2 0.3 1.9 2.2 1.1 1.7 0.7 0.9 0.2 8.4 2017-18 TOR 70 15 40.1 28.5 82.1 0.2 1.5 1.7 1.3 1.6 0.5 0.9 0.2 5.5 2018-19 TOR 60 19 48.3 40.0 82.7 0.3 2.0 2.3 1.5 1.6 0.7 1.1 0.2 8.6 2019-20 TOR 52 28 49.5 39.9 84.3 0.5 3.2 3.7 1.8 2.1 1.2 1.5 0.4 16.0 2020-21 * All Teams 69 32 47.7 41.1 87.1 0.6 2.5 3.1 1.9 2.3 1.2 1.7 0.3 18.6 2020-21 * TOR 42 30 49.8 43.9 86.5 0.5 2.5 3.0 1.8 2.3 1.1 1.8 0.2 19.6 2020-21 * POR 27 34 44.3 36.1 88.0 0.9 2.4 3.3 1.9 2.3 1.3 1.6 0.4 17.0 2021-22 * All Teams 45 32 46.1 41.9 81.1 0.4 2.8 3.2 2.1 2.4 0.9 1.5 0.5 19.0 2021-22 * POR 40 33 45.6 40.6 80.3 0.4 2.9 3.3 2.0 2.3 1.0 1.6 0.4 18.6 2021-22 * LAC 5 25 50.8 54.2 85.7 0.6 2.2 2.8 2.8 2.8 0.4 1.4 0.8 21.4 2022-23 LAC 60 26 47.9 39.7 81.2 0.4 2.5 2.9 1.8 2.1 0.8 1.7 0.3 17.0 2023-24 LAC 76 26 48.6 43.5 83.1 0.2 2.4 2.6 1.1 1.8 0.6 0.9 0.3 13.9 2024-25 LAC 60 33 48.4 41.8 80.4 0.3 2.8 3.2 2.1 1.9 1.2 1.8 0.1 21.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.