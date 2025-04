Jalen Green mieux que Hakeem Olajuwon

Après sa première sortie ratée, les spots étaient braqués sur Jalen Green, et le jeune leader des Rockets a répondu présent ! Dans la victoire face aux Warriors, il a même signé l’un de ses meilleurs matches de la saison avec 38 points, 6 passes, 4 rebonds et 3 interceptions. Le tout à 13 sur 25 aux tirs, dont 8 sur 18 aux tirs. Une perf’ qui lui permet d’égaler un record de franchise à 3-points, et même de devenir à 23 ans et 74 jours le plus jeune joueur de l’histoire des Rockets à franchir la barre des 35 points. L’ancien record de précocité appartenait à Hakeem Olajuwon, le plus grand joueur de l’histoire de Houston.

« En étant agressif, en faisant ce qu’on avait prévu » répond-il à propos de ce rebond en attaque. « Notre staff vidéo a fait un super boulot d’analyse. Franchement, j’avais juste à jouer. J’ai eu un premier aperçu des playoffs au match précédent, et ce soir, je voulais vraiment montrer ce que je pouvais faire. Donc voilà. »

Adroit de loin, mais aussi agressif vers le cercle, Green a aussi mieux maîtrisé ses pénétrations, lâchant la balle au bon moment. Habituellement, les Rockets ne shootent pas autant à 3-points, mais cette nuit, ses coéquipiers se sont souvent retrouvés seuls grâce à sa percussion. « C’est vraiment lié l’agressivité » répète-t-il. « On savait ce qu’on devait faire en entrant sur le terrain. On a exécuté le plan et on a mis nos tirs. Je pense que c’est exactement ce qu’on a fait. »

Tout proche de l’expulsion

Une agressivité qui lui a même coûté une faute Flagrant lorsqu’il a essuyé son coude sur le visage de Draymond Green. L’expulsion n’était vraiment pas loin… « C’est clair que c’est physique. Mais c’est ce qu’on veut. On veut jouer dur, jouer vite, être agressifs, jouer sur nos points forts, rester soudés. L’exécution est la chose la plus importante pour nous, en attaque comme en défense. Une fois qu’on fait ça, je pense qu’on est bons. »

A 23 ans, Jalen Green se retrouve comme Olajuwon au même âge, mais aussi James Harden, qui avait 23 ans lorsqu’il a pris le pouvoir à Houston. Il a la chance d’avoir Ime Udoka pour l’encadrer, mais aussi Alperen Sengun pour l’épauler, et de solides vétérans comme Dillon Brooks et Fred VanVleet. Et il apprend vite…