Le MVP de la nuit | Luka Doncic s’est bien amusé

Même Magic Johnson et Kobe Bryant n’avaient jamais réussi ça… Cette nuit, Luka Doncic est devenu le premier arrière de l’histoire des Lakers, et le 3e joueur tous postes confondus, à signer deux matches à 30 points et plus pour ses débuts en playoffs avec la franchise. Et même si la stat relève de l’anecdote, il a été interrogé sur cette performance.

« C’est bien, mais ce n’est pas important… Il fallait gagner, et peu importe la manière, que je marque 30 ou 10 points » répond le Slovène. « Il fallait gagner, et on parle d’un collectif et d’un groupe. »

Auteur d’un parfait 11 sur 11 aux lancers-francs, Doncic a disséqué la défense des Wolves en premier quart-temps pour inscrire 16 points. C’est un point de plus que tous les Wolves réunis après douze minutes, et sa science du pick-and-roll, mais aussi sa maîtrise du tempo ont perturbé ses vis-à-vis, et lui ont permis de se retrouver en un-contre-un face à Rudy Gobert.

« J’ai toujours dit que j’aimais attaquer les pivots. Et au début, j’ai trouvé un peu de rythme dans le premier quart-temps. J’ai donné le ton pour tout le monde. Et on s’est appuyé là-dessus » répond-il à propos de ces duels avec le Français. A l’arrivée, Gobert l’a tout de même limité à 1 sur 4 aux tirs face à lui.

Il imite Stephen Curry !

On retiendra aussi ce 3-points qui donne 15 points d’avance après huit minutes. Il fait un petit geste vers le banc des Wolves, puis saute comme un cabri en revenant vers le banc des Lakers. Là, il balance à un coéquipier : « C’est ma meilleure imitation de Steph ! ».

Et puis, si les Lakers n’encaissent que 85 points, c’est que tout le monde a bien défendu, et Doncic aussi. Souvent critiqué sur ce côté du terrain, le Slovène n’a pas reculé face aux pénétrations, et ses déplacements latéraux ont comblé des brèches. « Effectivement, je pense que j’ai été très bon. Toute l’équipe aide. Ce n’est pas juste une question de défense individuelle. C’est à cinq sur le terrain. On a bien couvert les aides, et c’est ce qu’on doit continuer à faire. »