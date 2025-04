Très gros carton d’audience pour le début des playoffs NBA

Chez NBC et Amazon, on doit se frotter les mains… A six mois de récupérer une partie des droits TV de la NBA, les deux diffuseurs seront ravis d’apprendre que l’intérêt des fans est intact. Pour preuve, la ligue vient de dévoiler les chiffres d’audience du premier week-end des playoffs, et c’est un record en 25 ans ! Dans le communiqué, on apprend que les huit rencontres ont affiché une moyenne de 4.4 millions de téléspectateurs par rencontre. Soit une progression de 17% en un an !

Dans le détail, ça donne 4.5 millions de téléspectateurs de moyenne pour les six matches sur ABC/ESPN, et c’est un record absolu pour ces deux chaînes. Sur TNT, il y avait deux rencontres, suivies par 4.13 millions d’Américains, et c’est une augmentation de 23% par rapport à 2024.

Quel est le Game 1 qui a attiré le plus de monde devant le petit écran ? Ce n’est ni Lakers-Wolves ou Rockets-Warriors, mais Celtics-Magic avec 6.7 millions de téléspectateurs ! Par ailleurs, on notera que ce carton d’audience est réalisé, alors même que certains matches étaient pliés avant le dernier quart-temps.