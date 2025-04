Rudy Gobert se prépare à jouer des Lakers bien plus physiques

En très grande forme depuis plusieurs semaines, Rudy Gobert n’a pas particulièrement brillé lors du Game 1 face aux Lakers. Ce sont Naz Reid et surtout Jaden McDaniels qui ont fait mal aux Lakers, mais l’essentiel est fait : récupérer l’avantage du terrain. Sauf que le Français redoute que ses coéquipiers et lui s’endorment un peu sur leurs lauriers après cette victoire si importante. D’autant que les Lakers ont prévenu qu’ils allaient être bien plus physiques.

« On ne veut pas égaler leur intensité. On veut l’imposer » prévient Gobert. « Je pense qu’il s’agit de nous concentrer sur nous. On le sait. On sait qu’ils vont être plus physiques. On ne sait pas quels seront leurs ajustements, mais on sait déjà qu’ils seront plus physiques. C’est à nous de l’être aussi. »

Auteur de 2 points, 6 rebonds et 1 contre en 24 minutes, Gobert n’a pas pesé sur le match comme il en avait l’habitude ces derniers temps, mais tant que l’équipe gagne, il ne s’en préoccupe pas trop. « J’ai eu moins d’occasions de marquer, mais tous mes coéquipiers ont obtenu des tirs largement démarqués. C’est la beauté de notre équipe. On a beaucoup d’options différentes, et ça les oblige à faire des choix. »