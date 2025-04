Les Lakers ont pris une leçon de basket physique

Après avoir fait sauter Luka Doncic derrière l’arc, Julius Randle a attaqué le cercle, manqué son petit « floater », mais capté son propre rebond. Au milieu de plusieurs Lakers, l’intérieur des Wolves a fini par marquer sous le cercle, avec une faute adverse. Et a montré ses muscles, au sens propre comme figuré donc.

Cette action à l’entame de la seconde période permettait à son équipe de reprendre plus de 20 points d’avance sur le parquet des Californiens. Elle illustre surtout bien une partie de ce qui a fait la différence dans cette première manche : la dimension physique.

« Ce n’est pas pour dire que nos gars n’étaient pas prêts à affronter l’intensité des playoffs. On était prêts mentalement, et je pense que notre état d’esprit était bon. Je ne suis pas sûr qu’on était prêts physiquement, si ça a du sens. Quand ils ont commencé à jouer avec beaucoup d’intensité et de dureté physique, on n’a tout simplement pas su répondre », convient JJ Redick.

Luka Doncic met également ce facteur en avant pour expliquer cette lourde première défaite, au même titre que l’adresse longue distance : les Wolves ont converti 21 paniers primés à 50% de réussite, soit six de plus que des Lakers un peu moins adroits (15/41).

Le temps de s’habituer à un match de playoffs

« Il faut qu’on limite leurs tirs, surtout ceux qu’ils dégainent comme des lasers. On n’a pas été assez physiques. Ils couraient partout, faisaient ce qu’ils voulaient, on doit faire mieux », réclame le Slovène, avec l’idée d’être « beaucoup plus physiques » Celui-ci, auteur de 37 points, pour seulement une passe décisive, avait démarré très fort sa rencontre avant d’être contraint de ralentir le tempo. La faute à l’impact de Jaden McDaniels et des autres.

« On doit évidemment faire du meilleur boulot pour contrôler ce qu’on peut contrôler. Encaisser 21 tirs à 3-points, plus de 20 points en contre-attaque, des points sur seconde chance… Ce sont des choses qu’on peut maîtriser », énumère de son côté LeBron James qui pointe aussi du doigt le niveau d’engagement physique affiché par les Wolves.

Selon lui, lorsque sa formation a été en mesure de répondre sur ce plan, ses coéquipiers et lui ont été en mesure d’intercepter des ballons ou d’obtenir des possessions supplémentaires pour espérer revenir dans le match.

« Parfois cela prend un quart-temps, deux ou un match entier pour s’habituer à un match de playoffs. Il nous a peut-être fallu un match de playoffs pour s’en rendre compte et avoir une idée du niveau d’intensité et de dimension physique qui va être apportée au jeu, donc on doit être plus que préparé pour mardi soir », termine le « King ».