Erreurs à la chaîne chez les Nuggets

« Ils n’ont pas posé de question là-dessus ! » Nikola Jokic sourit en direction d’un journaliste qui vient de s’excuser au cas où ses confrères, qui venaient d’interroger le pivot en serbe, avaient déjà évoqué le sujet des ballons perdus par les Nuggets dans ce second match face aux Clippers.

Une colonne des « turnovers » bien remplie par les joueurs du Colorado : 20, comme les Clippers lors du match précédent. Cette nuit, les Californiens n’ont perdu que 11 ballons (comme les Nuggets lors du Game 1). « J’en ai perdus beaucoup, surtout sur la fin. J’ai dû envoyer le ballon à Kawhi (Leonard) en gros. Et j’ai fait une mauvaise passe lobée vers Payton. Ils étaient clairement agressifs, ils nous attaquaient », cherche à expliquer le pivot qui a perdu 7 ballons.

Sa passe beaucoup trop haute vers Peyton Watson en début de 4e quart-temps a fini en tribunes. Quelques secondes plus tard, Russell Westbrook a perdu un ballon de relance face à un Bogdan Bogdanovic venu au contact. Puis, à quelques minutes de la fin, Jokic a voulu transmettre le cuir à Aaron Gordon dans le trafic. Mais Kris Dunn s’est interposé.

Mais c’est surtout ce ballon perdu dans la dernière minute, facilement intercepté par Leonard après une balle ressortie mollement par Jokic, qui a coûté cher. David Adelman explique ces erreurs par un manque de spacing sur le côté faible. « On avait gagné cette bataille, ce soir ils ont gagné cette bataille. Des matchs comme celui-là sont un vrai combat, chaque possession est extrêmement disputée. Ces paniers faciles concédés, ça fait mal », livre le coach.

Une incompréhension entre Jokic et Murray

En plus d’encaisser 21 points après ces ballons lâchés, son équipe a laissé filer 8 points sur la ligne des lancers (14/22), dont la moitié venant du Serbe. « Ça fait très mal. À chaque fois qu’on revenait, qu’on égalisait, une série d’erreurs a suivi. Une fois que tu as l’élan, tu ne peux pas faire ce genre d’erreurs », regrette le technicien qui assume son choix de ne pas avoir pris de temps-mort sur la dernière possession.

Christian Braun et Nikola Jokic ont ainsi chacun eu leur occasion d’égaliser – deux briques – et envoyer tout le monde en prolongation. « Peut-être que j’aurais dû donner le ballon à Jamal (Murray) qui avait de l’élan », suggère Jokic qui s’était fait « avoir » par son coéquipier plus tôt dans le match.

Après un rebond offensif capté, le Serbe avait déclenché un tir trop rapide alors que le chrono de possession avait été relancé. Pensant que son meneur l’incitait à shooter vite, il a ensuite réalisé que son coéquipier réclamait le contraire… Une « incompréhension » et le genre de détail qui compte dans un match aussi serré.

La série risque d’être ainsi jusqu’au bout. « Je m’attendais à une série comme celle-ci. Je suis sûr qu’ils se disent qu’ils auraient dû gagner le premier match. Et on va regarder les images et probablement se dire qu’on aurait dû gagner ce match 2 », remarque Adelman, quand son pivot estime que les Nuggets, à ce stade, pourraient autant mener 2-0… qu’être menés 0-2.