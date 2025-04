Les Hawks virent leur GM et cherchent un président

Les mouvements se multiplient en NBA, et c’est au tour des Hawks de se lancer dans le grand ménage, et c’est le GM Landry Fields qui est prié de faire ses valises ! Dans un communiqué, la franchise explique qu’elle va entamer la recherche d’un président et qu’elle a fait appel au cabinet Sportsology Group pour trouver la perle rare.

Si Landry Fields est démis de ses fonctions, il est remplacé par Onsi Saleh, promu general manager. Les Hawks annoncent que cet ancien dirigeant des Spurs et des Warriors supervisera désormais tout le secteur sportif, à commencer évidemment par la prochaine Draft, et la « free agency » si un président n’est pas nommé d’ici là.

Cette décision survient alors que les Hawks viennent de conclure une nouvelle saison décevante avec un bilan de 40 victoires pour 42 défaites, et une absence de playoffs pour la deuxième année de suite. « Chaque intersaison est l’occasion de réévaluer notre fonctionnement et d’identifier des axes d’amélioration. Alors que nous abordons une intersaison charnière, plusieurs décisions complexes nous attendent. Nous sommes déterminés à mobiliser les ressources humaines et financières nécessaires pour les aborder avec rigueur et clairvoyance. L’ajout d’un leader expérimenté pour apporter une vision stratégique et encadrer le travail d’Onsi et de notre front office est une priorité », a déclaré Tony Ressler, propriétaire principal de la franchise.

Comme souvent en NBA, le changement de GM pourrait s’accompagner d’un changement d’entraîneur, et on imagine que Quin Snyder est désormais sur la sellette…