La grande première de la Ja 3 !

On sait qu’il aurait aimé un autre scénario pour le Game 1 face au Thunder, mais Ja Morant a tout de même profité de l’occasion pour porter pour la première fois sa toute troisième chaussure signature, la Ja 3 !

Pour le coup, le modèle tranche avec le précédent. On repart même de zéro au niveau design et composition, avec notamment une semelle intermédiaire Zoom X, une grande première pour la collection Nike Ja. Habituellement utilisée pour les chaussures de running, la mousse Zoom X a été insérée pour la première fois sur des modèles basket la saison dernière, sur la GT Cut 3 notamment. Et le résultat est vraiment très bon.

« Un Ja heureux est un Ja effrayant »

Les motifs du revêtement extérieur en caoutchouc prennent la forme de logos « Ja », et remontent également sur l’empeigne, un peu comme sur la MB.03, possiblement pour renforcer le maintien. L’occasion de faire apparaître un « JA » avec la disposition du « Swoosh » à la verticale. Sous la semelle, on peut également lire « A happy Ja is a scary Ja ».

Un modèle qui relancera à coup sûr l’engouement autour du joueur, malgré ses frasques extra-sportives qui fragilisent son image.