Le Top 10 de la nuit | Mitchell Robinson met le couvercle

Première soirée des playoffs 2025 assez douce au niveau du spectacle. Le Top 10 de ce samedi soir n’est pas le plus impressionnant même s’il y a de belles choses à voir. On peut citer les deux contres de Giannis Antetokounmpo sur la même action, ou encore le classique « chase down » de LeBron James.

Toujours à Los Angeles, Donte Divincenzo et Luka Doncic se répondent avec des tirs à 3-pts au buzzer du deuxième et troisième quart-temps. Puis, c’est Mitchell Robinson, avec une claquette dunk face aux Pistons, qui obtient la première place de ce Top 10.