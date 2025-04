Zach Edey et Tuomas Iisalo, deux rookies en playoffs

Contre les Warriors, Zach Edey était attendu face aux petits intérieurs de Golden State. Résultat ? Un nouveau double-double avec 14 points et 17 rebonds, mais un pourcentage au tir finalement décevant avec seulement 36% de réussite à 4/11 au tir, plus 4 balles perdues…

Une performance qui a laissé un goût amer au Canadien, déterminé à se rattraper pour l’ultime match du « play-in » face à Dallas. Le pivot a alors réalisé un nouveau double-double à 15 points et 11 rebonds avec un joli 7/9 au tir.

« J’en parlais avec l’un de mes assistants, mais Zach Edey a pris le match contre Golden State très à cœur », explique son coach, Tuomas Iisalo. « Il a montré des progrès incroyables et je ne sais pas pourquoi il s’est senti responsable de la défaite face à Golden State parce qu’il a été formidable ces derniers matchs. »

« C’est notre première année en NBA et on peut aller an playoffs. Il y a des joueurs dans la ligue qui n’y ont jamais été. Des entraîneurs dans la ligue qui n’y ont jamais été »

Dans cette victoire décisive de Memphis, Zach Edey s’est montré au meilleur des moments. Alors que les Grizzlies étaient en train de plier sous les assauts d’Anthony Davis durant le troisième quart-temps, la défense du Canadien a calmé les ardeurs des Texans tandis qu’en attaque, il a pu profiter de sa taille pour dominer les intérieurs de Dallas.

Ces deux matchs de « play-in » de Zach Edey illustrent en tout cas la direction choisie par les Grizzlies. Depuis le renvoi de Taylor Jenkins, le rookie bénéficie ainsi de toute la confiance de son nouvel entraîneur.

« Ça en dit beaucoup sur lui. C’est un jeune joueur. J’ai discuté rapidement avec lui après la défaite face à Golden State pour lui dire à quel point nous étions chanceux. C’est notre première année en NBA et on peut aller an playoffs. Il y a des joueurs dans la ligue qui n’y ont jamais été. Des entraîneurs dans la ligue qui n’y ont jamais été. On a cette opportunité dès le départ et il ne faut pas le prendre pour acquis » poursuit son entraîneur, qui découvre également la NBA après avoir fait carrière en Europe, où il entraînait encore le Paris Basket l’an passé.

Zach Edey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 MEM 66 22 58.0 34.6 70.9 3.5 4.8 8.3 1.0 2.8 0.5 1.3 1.3 9.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.