Nouvelle alerte médicale pour Gregg Popovich

C’est TMZ Sports qui a été le premier à dévoiler l’information : Gregg Popovich a fait un malaise dans un restaurant de San Antonio, mardi soir, et il a dû être évacué sur une civière afin de rejoindre l’hôpital.

L’incident a depuis été confirmé par Shams Charania, d’ESPN, qui assure que l’entraîneur de 76 ans est désormais chez lui, dans un état stable, et qu’il se porte bien.

Coach le plus victorieux de l’histoire de la NBA, avec 1 422 victoires en saison régulière et cinq titres (1999, 2003, 2005, 2007 et 2014), « Pop » ressentirait encore les effets de son mini-AVC, survenu en novembre. Difficile dans ces conditions de le voir revenir sur le banc des Spurs la saison prochaine, même si ça semble toujours être son objectif.