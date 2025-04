Les Grizzlies croisent les doigts pour Ja Morant

À quelques heures de la dernière manche décisive du play-in entre les Grizzlies et les Mavericks, on ignore encore si Ja Morant pourra être en tenue au FedEx Forum.

Mardi soir à Golden State, le meneur All-Star s’était ainsi blessé à la cheville droite dans le troisième quart-temps, en retombant entre les appuis de Buddy Hield et Quinten Post après un tir à mi-distance. Il avait ensuite quitté le terrain après avoir converti son « 2+1 », mais était parvenu à revenir en jeu dans le quatrième quart-temps. Sans pour autant y briller.

D’après ESPN, la cheville de Ja Morant a bien gonflé et, malgré les soins, le flou demeure sérieusement au sujet de sa disponibilité pour la réception de Dallas.

« Il va faire absolument tout son possible pour jouer » a tenu à rassurer le coach de Memphis, Tuomas Iisalo. « S’il est apte physiquement, bien sûr qu’il jouera, mais ce sera assurément une décision de dernière minute. »

Sans Ja Morant, on présume que Scotty Pippen Jr. assurera l’intérim à la mène pour les Grizzlies. Mais plus que ce play-in, c’est sa disponibilité pour un éventuel premier tour contre le Thunder qui pose question, s’il s’agit d’une entorse et non d’une foulure.

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 31 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 33 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 ☆ MEM 57 33 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 ☆ MEM 61 32 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 2024-25 MEM 50 30 45.4 30.9 82.4 0.7 3.4 4.1 7.3 2.3 1.2 3.7 0.2 23.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.