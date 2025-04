Difficile fin de match pour les arbitres lors de la rencontre de play-in entre les Warriors et les Grizzlies. Leur décision la plus commentée, à savoir les cinq secondes sifflées à Memphis sur l’ultime remise en jeu, a toutefois été jugée correcte par la NBA après examen, Santi Aldama ayant bien mis plus de cinq secondes à lâcher le ballon.

Par contre, quatre erreurs ont été notées par les instances dans les 90 dernières secondes du match.

À 1min29 de la fin, Draymond Green aurait ainsi dû récolter une faute pour avoir attrapé le poignet de Scotty Pippen Jr. sur une pénétration. Cela aurait été la sixième faute de l’intérieur des Warriors.

Dans la foulée du shoot du meneur, Zach Edey avait marqué d’une claquette… jugée illégale par la NBA, car la balle était encore dans le cylindre lorsque le pivot de Memphis a remis le couvercle et ramené son équipe (114-111).

À 37 secondes de la fin, Brandin Podziemski n’aurait lui pas dû être sanctionné après avoir proprement contré Scotty Pippen Jr. Enfin, à 7 secondes du buzzer, les Grizzlies auraient dû récupérer la balle suite à une sortie de balle, Stephen Curry touchant le ballon en dernier suite à une tentative d’interception de Ja Morant.

Deux erreurs pour chaque équipe, donc. Balle au centre ?