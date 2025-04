Stephen Curry a sautillé une fois, deux fois, puis trois… Face à lui, un Santi Aldama incapable d’effectuer la remise en jeu. Il restait cinq secondes à jouer et les Grizzlies, menés de trois petits points, ont été sanctionnés pour une terrible violation des cinq secondes.

Ce ballon perdu allait tuer les derniers espoirs de visiteurs, punis dans la foulée par deux lancers-francs du même Stephen Curry. À l’issue de la courte défaite, Tuomas Iisalo précise que Desmond Bane était censé être servi sur cette fameuse remise en jeu. Et qu’une légère faute d’inattention de Jimmy Butler avait ouvert une « fenêtre » de passe vers un Desmond Bane seul dans le corner.

Sauf que l’intérieur espagnol dira n’avoir vu aucun joueur ouvert sur la possession… Et c’est ainsi que les Grizzlies ont gâché une potentielle égalisation. Et manqué une première occasion d’accéder aux playoffs. « Ça te ronge toujours, mais il y a d’autres choses qui te rongent encore plus. De nos jours, c’est facile de pointer ces situations où telle chose est arrivée. Un match, ce sont 200 possessions, 100 qui vont dans un sens, 100 dans l’autre », chiffre le coach de Memphis.

Un moyen pour lui de rappeler que sa formation n’a pas perdu le match sur cette séquence. On pourrait citer la mauvaise passe de Ja Morant deux minutes plus tôt, sanctionnée derrière par Stephen Curry à 3-points. Ou les quelques lancers-francs manqués dans les derniers instants, par Zach Edey et Scotty Pippen Jr. qui coûtent cher.

Un bon échange à la mi-temps

« Il y a beaucoup de choses à la marge que l’on peut bien faire. J’ai toujours pensé qu’on doit être vraiment bons avec les choses qui arrivent le plus souvent. Les situations en fin de match sont amplifiées, mais ce n’est pas ce qui arrive le plus souvent », se détache le coach, dont l’équipe n’est pas passée loin de l’exploit après avoir été menée de 20 points au milieu du second quart-temps.

« On a eu un très bon échange à la mi-temps avec les gars. L’idée générale était qu’on peut se donner plus. On peut se donner plus et on doit le faire. Et ça démarre avec tous les joueurs présents sur le parquet. On avait le sentiment de leur avoir donné l’avantage. On s’est arrachés pour revenir dans le match. Malheureusement, on fait un super match, puis on n’arrive pas à le finir », résume le technicien.

Celui-ci ajoute : « Évidemment que c’est dur, mais c’est notre boulot, dans ces situations, de se dire qu’on ne peut plus rien faire pour changer le résultat. Tout ce qu’on peut faire est d’essayer d’en apprendre quelque chose et de l’appliquer dans deux jours. » Ce sera à domicile face aux vainqueurs de l’autre play-in entre Mavs et Kings.