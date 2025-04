La LeBron 22 « Mr Mogul Frozen Grapes », c’est de la bombe

La LeBron 22 n’en finit plus de surprendre ! Après avoir sorti trois coloris en clin d’œil au jeu de société « Monopoly », après un coloris dépareillé éclatant pour noël, voici une nouvelle association pour le moins inattendue.

Baptisé « Mr Mogul Frozen Grapes », il se présente avec une tige… originale. La partie droite en cuir s’affiche entre blanc et violet, entrecoupée par une ligne en bleu turquoise.

Quant au côté gauche de la tige, c’est un hommage aux murs de graffiti new-yorkais apparaissant en violet sur fond blanc. L’inspiration est directement tirée de la LeBron 4 « Graffiti » qui empruntait les mêmes inscriptions telles que « Fearless » ou encore « Winning ». L’ensemble repose sur une semelle en violet et bleu turquoise.

La LeBron 22 « Mr Mogul Frozen Grapes » est disponible à partir de 180 euros sur Basket4ballers.

Notre verdict de la LeBron 22

Nike revient avec un modèle un peu plus dynamique que la LeBron 22, avec une semelle plutôt bien pensée, avec de la réactivité sur la partie avant et une unité Zoom Air à l’arrière pour préserver une touche de confort.

Nike aurait pu se contenter d’une semelle intermédiaire de la mousse « Zoom X » du moment, mais a préféré innover, pour un rendu qui colle parfaitement aux besoins d’un LeBron James, à son âge.

Le design de la tige a également été revu avec les contours du « Swoosh » pour séparer deux parties distinctes, et sa signature à l’arrière. Côté technique, on reste également sur du très haut de gamme, notamment en terme de traction et de stabilité. Pour le reste, on peut compter sur Nike mais aussi le King pour en faire la meilleure promotion.