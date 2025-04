Rétro 2024/25 | Le Top 10 des plus belles passes décisives

Nikola Jokic et Luka Doncic dominent ce Top 10 des plus belles de la saison régulière, mais sans prendre la première place pour autant. Pourtant, le premier a régalé avec trois offrandes, dont celle superbe pour Aaron Gordon face aux Bucks. Le second a toujours des yeux dans le dos, qu’il porte le maillot de Dallas ou de Los Angeles.

On peut aussi souligner la technique de Ja Morant, qui parvient à lancer un alley-oop face à Milwaukee alors qu’il est assis sur le parquet. Mais les deux premières places sont pour deux passes similaires.

Reed Sheppard et Brandin Podziemski font une pierre deux coups : ils sauvent un ballon en évitant une sortie et, dans le même temps, lancent une passe dans le dos pour une contre-attaque. Et c’est le joueur des Warriors qui prend la première place de ce Top 10.