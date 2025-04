Meilleur 6e homme de l’année : Payton Pritchard ne fera pas campagne

Sur les différentes plateformes de paris, il reste le grandissime favori pour le trophée de 6e homme de l’année. Une cote en faveur de Payton Pritchard qui paraît logique au regard de sa saison la plus accomplie au sein de la Grande Ligue.

Avec 14 points de moyenne, sur la base d’excellents pourcentages (47% dont 41% de loin), il a été un boosteur permanent et régulier pour sa formation des Celtics. S’offrant même un record pour le plus grand nombre de paniers primés inscrits par un joueur sortant du banc.

Pour autant, pas question pour lui de faire campagne comme certains de ses homologues le font pour d’autres trophées. « Il n’y a pas besoin de ça. Si je suis récompensé, cela n’arrêtera pas mon parcours, cela n’arrêtera pas le travail. Ce ne serait qu’un tremplin de plus », se détache le joueur de 27 ans.

Payton Pritchard ajoute : « Les gens pourraient écrire à ce sujet si je l’obtiens, en disant que j’ai un trophée. Mais en fin de compte, j’ai l’impression que je ne cherche qu’à grandir et à progresser. »

Un rôle moindre lors des derniers playoffs

L’avenir à court terme, c’est une nouvelle campagne de playoffs avec les Celtics, qui partent à la défense de leur titre obtenu l’an dernier. Un parcours au cours duquel il avait joué un rôle bien moins important – 6 points en 19 minutes de moyenne – que celui dont il a bénéficié ces derniers mois.

Une telle distinction, qui devrait être annoncée dans les semaines à venir, viendrait tout de même récompenser la belle saison du 26e choix de la Draft 2020. « Je pense que je me suis mis dans la meilleure position possible pour le gagner. J’en suis fier, et j’ai le sentiment d’avoir fait mon boulot pour aider cette équipe en sortant du banc, en apportant de l’énergie et en essayant d’être le meilleur remplaçant de la ligue », juge-t-il.

Alors comme il le dit, ce trophée « serait une récompense incroyable et un grand honneur. Mais au final, ce n’est pas entre mes mains, je ne contrôle pas le vote. On verra bien. »

Payton Pritchard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 BOS 66 19 44.0 41.1 88.9 0.5 1.9 2.4 1.8 1.6 0.6 0.8 0.1 7.7 2021-22 BOS 71 14 42.9 41.2 100.0 0.5 1.4 1.9 2.0 0.9 0.4 0.6 0.1 6.2 2022-23 BOS 48 13 41.2 36.4 75.0 0.5 1.3 1.8 1.3 0.8 0.3 0.8 0.0 5.6 2023-24 BOS 82 22 46.8 38.5 82.1 0.9 2.4 3.2 3.4 1.3 0.5 0.7 0.1 9.6 2024-25 BOS 80 28 47.2 40.7 84.5 1.3 2.6 3.8 3.5 1.5 0.9 1.0 0.2 14.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.